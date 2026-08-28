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Què significa la mar pels monitors del Club Nàutic Santa Eulària?: "És com l’aigua a la Terra: 75% de la meva vida"
El Club Nàutic Santa Eulària fa anys que apropa la mar a la població mitjançant l’ensenyança d’esports aquàtics
Sis joves monitors expliquen la seva relació amb la mar, la feina que fan i la que volen fer en un futur
Més de sis monitors recorren el Club Nàutic Santa Eulària, assegurant-se que a cap dels boixos i boixes d’entre cinc i onze anys els passi res. Ni una caiguda a l’aigua ni córrer fins caure sobre ciment. Aquest és el dia a dia de Julia López, Marvin Guasch, Andrea Takov Dimitrova, Mateo Guasch, Hugo Ferrer i Roberto Carlera, a més d’altres companys, a la seva feina.
Ells abans de ser mestres eren alumnes: sigui d’embarcacions d’esbarjo, surf de vela, caiac... La mar és una part molt important en les seves vides. I és això mateix el que volen transmetre als més petits que comencen a indagar en allò que ens rodeja com a illa.
«Som la cara visible del club», explica Marvin Guasch, qui amb Julia López va publicar un vídeo a les xarxes socials fent un trend. Aquest trend mostrava els dos fent balls i cridant l’atenció de l’usuari mentre explicaven: «Si aquest vídeo es fa viral, la nostra cap ens ha promès una setmana de vacances». Després de milers de visualitzacions i centenes de ‘m’agrada’, la cap els dona un dia lliure.
«Sempre ens ha semblat molt divertit, la veritat», comenta Guasch, sobre per què fan aquesta mena de contingut: «Ens han parat algun cop pel carrer». López el corregeix i esmenta: «Ens han parat ja tres persones. Ja li vam dir l’altre dia a la gent de l’oficina». «Anàvem caminant cap al Club i ens va parar un senyor que ens va dir: ‘Res de setmana de vacances, a treballar!’», riu Guasch. «Ens feia broma», comenta. Un altre els va parar fent el mateix ball que feien ells al vídeo: «Així, al mig de Santa Eulària», comenta López, que encara no s’ho creu. Expliquen que el vídeo era idea dels dos: «Des de l’oficina ens van donar el vistiplau, dona visibilitat al club», assegura Guasch.
Sobre si naveguen durant l’hivern comenten que tots dos estan estudiant fora de l’illa: «Ara a l’hivern ja no navego, encara que fa temps sí. De fet, vaig començar a treballar aquí perquè era regatista al club i com m’agradava molt volia posar-me a treballar d’alguna que m’agradàs», considera López, que està fent el grau en Farmàcia. Guasch està en la mateixa situació, però estudiant el grau en Turisme: «Em vaig treure el curs de monitor amb ella i ens vam posar a treballar aquí». Tots dos volen continuar navegant en un futur: «M’agradaria estar en contacte amb la mar i amb aquests esports, però m’agradaria treballar del que estudio», justifica Guasch.
Sobre la importància d’ensenyar valors com el respecte a la mar, Guasch explica: «És important dir-los que no han de tenir por de la mar. Molts venen i quan hi ha un poc de vent tenen molta por de sortir». A més, quan es troben fems per la mar, se’ls consciencia per recollir-los, a banda de reciclar a les instal·lacions: «Aquí tenim sempre els cubells de paper, de plàstic...».
Vela, surf de vela i piragüisme
Hugo Ferrer és de Sant Carles i expert en surf de vela, mentre que el seu company Roberto Carlera és expert en piragüisme. «Jo fa nou anys que faig piragüisme», esmenta Carlera. «Vaig començar fa vuit anys amb els cursos d’estiu», afegeix Ferrer. En això coincideixen els dos: els cursos d’estiu són la porta d’entrada per molts regatistes amateurs i professionals de l’illa.
«El treball és entretingut perquè estic com a casa», sosté Carlera: «Sempre he estat fent caiac i sempre m’ha agradat ensenyar-li a la resta com remar. És un esport en el qual has estat molt de temps... Jo després de provar com 50 esports aquest és el que més m’ha agradat, perquè em transmet una tranquil·litat que no em transmet cap altre. Al final no és molt practicat».
«És molt polit», afegeix Ferrer: «A l’hivern també naveguem, portem neoprè i, al final, els que venen a l’hivern són els que ja estan molt qualificats per l’esport i no cauen tant a l’aigua». Mentre que Ferrer estudia a Eivissa, «FP de la mar a Can Marines, sempre és quelcom de la mar», i és monitor també a l’hivern, Carlera estudia Ciències de l’Esport fora de l’illa i només pot fer aquesta feina a l’estiu.
Tots dos destaquen que el Club Nàutic Santa Eulària té i ha tingut regatistes que han competit a la més alta escala tant regional, com nacional i internacional. Carlera mateix participa en competicions de piragüisme nacionals aquest any, encara que comenta, humil, que són «molt difícils».
Sobre què significa la mar per ells expliquen que és com ca seua. «Sempre estava a la mar, fent esports de mar o nadant a natació», afirma Carlera: «M’agrada molt donar a conèixer aquest esport». Ferrer considera: «És com l’aigua a la Terra: 75% de la meva vida».
Altres dos monitors que es troben a les instal·lacions són Mateo Guasch i Andrea Takov Dimitrova i són dels que menys temps porten: varen començar aquest any a fer de monitors. «Vaig navegar en ‘Laser’ sis o set anys», explica Takov: «Però quan vaig començar Batxillerat em vaig haver de desapuntar, encara que ara vinc perquè m’agrada estar amb els boixos, com a feina d’estiu».
Ensenyar o navegar un mateix
Guasch explica que el que més li agrada és poder fer surf de vela, però explica que li agrada també ensenyar-lo als boixos. Takov en destaca la facilitat: «Els fa il·lusió, encara que alguns venen més obligats que altres i els costa més, acaben agafant el ritme i s’ho passen bé», esmenta.
També ensenyen els valors de la mar: «Encara que no els expliquem molt directament, perquè ha de sortir d’ells, sí que se’ls mostra amb accions i molts cops venen ells mateixos a mostrar el plàstic que han recollit o es posen molt seriosos a cridar perquè anem a recollir-lo al mig de la mar», afirma Guasch.
Guasch creu que aquesta feina està «bé» i que no sap en quina altra cosa es dedicaria a treballar si no fos com a monitor: «A l’illa, si no treballes en un hotel o quelcom així... Es pot treballar en diferents activitats, però de la mar és més això i de major crec que seguiré en aquest tipus de feines», donat que vol estudiar ciències de l’esport com Carlera.
Takov per la seva part està estudiant nutrició, «que no té res a veure amb aquesta feina», i per tant la veu «més transicional».
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