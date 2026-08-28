IDÒ! | GAIZKA RECHE
Gaizka Reche, eivissenc a Tarragona: "M’encantaria tornar a l’illa, però és impossible aconseguir hipoteca"
Aquest jove eivissenc estudia fora de l’illa des del 2019
Va fer el grau en Periodisme i Comunicació Audiovisual a Lleida i ara està a les llistes per ser professor
Gaizka Reche és un jove que, després d’estudiar Periodisme i Comunicació Audiovisual a Lleida, aquest curs ha estudiat per ser professor a Tarragona. «Segueixo a Tarragona esperant perquè m’agafin a les llistes de professor de català i castellà», esmenta el jove, original d’Eivissa.
«És pràcticament definitiu quedar-me a Catalunya», sosté el jove: «M’encantaria tornar a Eivissa, però és inviable: és impossible aconseguir una hipoteca, ni pensar-hi». Esmenta la possibilitat d’accedir a un pis de protecció oficial, però recalca que és «complicadíssim» i que tampoc seia capaç d’acabar sent propietari.
Emancipació de la gent treballadora
«Crec que el que més diferencia l’illa amb la resta de l’Estat és el poc accés que tenim a un habitatge aquí i les possibilitats limitades d’emancipació de la gent treballadora amb sous normal», lamenta Reche: «Tenim molt poca capacitat per independitzar-nos i deixar de dependre dels nostres pares».
Explica que a Tarragona «això també passa»: «És una cosa que passa a tot el món, el preu de l’habitatge és molt més alt i és molt més complicat d’accedir-hi del que hauria de ser», considera el jove.
D’aquesta manera, encara que sap que falten professors de la seva especialitat a l’illa, i que no paguen «malament», «és incompatible viure a Eivissa»: «Seria compartir pis amb altres tres professors».
Sobre Lleida i Tarragona destaca que són ciutats «no tan turístiques com Barcelona» i que la realitat que s’hi viu «és diferent»: «El preu de vida és una mica més accessible i el turisme no infecta tota la ciutat i els llocs de la gent d’allà». D’aquesta manera, espera aconseguir la seva plaça fixa a Tarragona.
El seu dia a dia i els seus ‘hobbies’
El seu dia a dia fins ara era aixecar-se als matins per anar a classe els dies que en tenia i després de fer un cafè amb els companys, anar a treballar com a monitor de menjador. Un dels seus hobbies principals, «a banda de la militància política», és fer cançons de rap. El seu nom artístic és ‘Kdius?’ i té més de mil seguidors a xarxes socials. Explica que ha fet batalles de rap «tota» la seva vida. Els temes sobre els quals canta són molt diferents encara que les seves bases solen ser amb bombo i caixa.
Sobre per què va passar d’estudiar periodisme a voler fer-se professor justifica: «Avui dia, com a periodista és molt difícil trobar una feina amb un salari digne, a més que els periodistes cada cop tenen menys prestigi», lamenta. A més, volia ser periodista de guerra en el seu moment, però la professió és cada cop «més complicada i menys segura».
Ara a l’estiu ha tornat a Eivissa, donat que té «tota» la seva família aquí: «Jo sóc eivissenc i el meu somni és que els meus fills puguin créixer a l'illa, però de moment no podrà ser», finalitza.
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