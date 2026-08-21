IDÒ | VICTORIA DOMÍNGUEZ | EIVISSENCA A ALACANT
Els imprescindibles d’Alacant
Victoria Domínguez Perona és una jove de 25 anys, original d’Eivissa que d’ençà que estudia a la universitat viu a Alacant. En els darrers anys ha tornat a Eivissa durant la temporada d’estiu per treballar, però ara ha fet d’Alacant el seu lloc, donat que ofereix no només habitatge més assequible que l’illa, sinó opcions culturals variades.
«A Alacant s’ha de visitar obligatòriament el castell de Santa Bàrbara», considera Domínguez. Això per qualsevol persona que visiti la ciutat. A més, Alacant ofereix diverses activitats tant de ciutat, com de camp i d’aigua, donades les seves característiques geogràfiques.
Quant a aquells que els agradi més la cultura, «gent d’arts», com li diu la jove, poden gaudir del centre d’art Las Cigarreras: «Fan exposicions de petits artistes, també concerts de grups menys coneguts i la gent coneix coses noves. Ara tenen el cinema d’estiu, que és un cinema a l’aire lliure i fan coses molt interessants en general», segueix Domínguez.
Entorn de la gastronomia explica que hi ha un plat que li agrada molt, que «s’assembla a la greixonera eivissenca» que es diu «pa de Calatrava»: un postre fred, que també té semblances amb el púding, i que es fa amb base de pa i es remulla amb ous i llet.
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