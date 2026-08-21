IDÒ! | Educació
Francesc Torres Torres, rector de la UPC: "A Eivissa, cada vegada més, les feines són més professionals, necessiten més coneixements"
El rector de la Universitat Politècnica de Barcelona és l’eivissenc Francesc Torres Torres, original de Sant Joan de Labritja. Explica què és el que més li agrada de la seva feina i l’actualitat de com afecta la IA als estudis
«La Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) és una xarxa tecnològica». Així veu el màxim d’una de les universitats politècniques més importants de l’Estat a la seva institució. Francesc Torres Torres és enginyer en telecomunicacions i està fent de rector de la UPC en el seu segon mandat.
«La UPC s’està adaptant als nous temps: s’ha introduït la intel·ligència artificial (IA) a tots els currículums, també per millorar la gestió i per millorar la recerca que fem», assegura sobre una de les eines que més ràpidament està canviant el món en l’actualitat. D’aquesta manera, Torres creu que la IA «no només és un canvi de la universitat, sinó de l’empresa, l’administració i de tot», sosté l’eivissenc.
Per ell, així i tot, la IA és «una eina»: «El món físic continua existint: s’han de continuar fent ponts, s’ha de continuar cuidant a la gent i s’ha de continuar fent medicina, però sí que la IA ens pot ajudar, d’alguna manera, a millorar tots aquests processos», manté el rector.
La IA a la universitat
«Aquelles enginyeries que cada vegada són més rellevants són aquelles que tenen a veure amb crear productes, serveis, reindustrialitzar el país...», explica Torres:«També la IA hi tindrà un paper. La formació canvia: ja no és tan important tenir coneixements, sinó totes aquelles característiques que la IA no pot substituir».
Així, creu que a la universitat no només s’ha d’aprendre la teoria:«Has d’aprendre a prendre decisions, pensament crític, dirigir persones... Tot això que té un impacte directe en la societat, en les persones i en millorar les coses que fem», fomenta el rector.
Torres creu que aquestes són algunes de les característiques «humanes» que la IA no podrà substituir: «Al final dic que és una eina, perquè són els enginyers els que han de decidir quins són els problemes interessants, quins són els productes que s’han de fer, quins són els serveis necessaris per a la societat. La IA permetrà fer-ho millor, però després del resultat, s’ha de veure, finalment, com s’aplica». Posa algun exemple:«Pots fer un cotxe millor, un pont millor, fer coses més sostenibles... En això sempre hi haurà una faceta humana. I són aquestes característiques les que hem de donar als nostres titulats», pensa Torres.
La IA també ha canviat la manera en la qual es fan els exàmens i com s’avalua, segons Torres:«Nosaltres tenim la responsabilitat que quan algun estudiant supera la nostra assignatura, que tingui realment assolits els coneixements que s’han de tenir. Per tant, s’han de prendre mesures perquè això de copiar amb IA sigui cada cop més difícil. S’han de crear mecanismes per evitar situacions de frau acadèmic». Recalca, però, que a la UPC estan «avançant en aquest àmbit».
A més, l’eivissenc afirma que la UPC «és una universitat tecnològica de referència del nostre país»:«Som una de les universitats politècniques d’Espanya, estem entre les 10, 15 o 20 millors d’Europa... Per tant, estem contents i satisfets de com estan anant les coses».
Sobre què creu que és el més difícil de la seva posició és que «la UPC és una universitat complicada», entre altres pel seu tamany: «Té 30.000 estudiants, 3.000 professors, 2.000 administratius, s’ha distribuït a diverses ciutats [donat que hi ha campus no només a Barcelona, sinó també a Terrassa i Vilanova]... Vols coordinar-ho tot i donar un sentit de pertinença i, d’alguna manera, tenir aquesta vocació de servei públic, perquè som universitat pública. Això costa i és el que estem fent», sosté Torres.
El que més li agrada de la seva feina
«La universitat és una institució molt agraïda: tenim professors molt bons, que són primeres espases en els seus àmbits», respon a què és el que més li agrada de ser rector:«És molt satisfactori poder tractar amb gent que és tan potent en els seus camps com l’enginyeria industrial, de camins, aeronàutics, informàtics... Sempre és molt agraït».
Si mira cap endarrere, tornaria a ser rector:«Dirigir és una activitat molt exigent, amb molta feina, però molt agraïda: els resultats realment venen d’aquests professors, dels investigadors», afirma.
Sobre què li agradaria aconseguir aquest curs escolar comenta:«Nosaltres el que voldríem fer és que quan deixi de ser rector, es digui que la universitat és una universitat pública de referència, que hem fet bé la nostra feina, que hem format bé els nostres estudiants, i que quan els estudiants, molts anys després de graduar-se, mirin enrere i puguin dir que triar la UPC va ser la millor decisió de les seves vides». «Els estudiants, que després dels seus primers anys d’estar al món laboral, pensin que el que els ha portat la universitat ha estat important per la seva trajectòria professional i vital», recalca.
Assegura que ha tingut molts alumnes d’Eivissa:«La veritat és que tenim molt bons estudiants. A més, em fa especial gràcia que hem tingut bastants de l’Institut Balàfia de Sant Llorenç, que és de prop d’on soc jo, i que realment ho han fet molt bé. Se’ls dona una bona formació, i això sempre es dona molta satisfacció».
Oportunitats per enginyers a l’illa
Si considera que hi ha falta d’enginyers a Eivissa comenta: «Crec que una bona formació universitària va bé sempre, de qualsevol manera. A Eivissa, cada vegada més, les feines són més professionals, necessiten més coneixements, i, per tant, jo crec que sempre hi ha oportunitats per un bon enginyer», considera el rector.
«Fa falta de tot, sí que és veritat que cada vegada hi ha una activitat econòmica que ha de ser més professional. Es necessita gent formada, no només en enginyeria, sinó en tots els àmbits», sosté Torres: «Quan un és jove i té una bona formació, és per tota la vida».
Sobre si creu que a Eivissa hauria d’haver-hi més formació en enginyeries i altres graus universitaris respon: «Penso que no: crec que és bo que l’oferta formativa estigui concentrada. A més, el millor que li ha passat a Eivissa és que la gent ha començat a viatjar, a sortir, a tenir experiències fora, i tot això, quan ho porten cap a l’illa, dona una perspectiva nova». D’aquesta manera justifica que, per ell, a Eivissa hauria d’haver-hi més Formació Professional i Batxillerat, «algunes coses més professionalitzadores».
Sobre la Formació Professional segueix:«És quelcom que totes les empreses demanen, a tots els àmbits. Falta gent per fer els oficis i que s’avanci també en aquest àmbit sempre és bo; tanmateix, que ho és estudiar fora i tornar». A més, creu que aquesta oferta s’hauria de millorar tenint en compte «les necessitats de l’empresa», i que a la universitat «també van canviant» segons aquest criteri.
Finalment, sobre el carrer que li van dedicar amb el seu nom afirma:«Encara estic molt agraït a l’Ajuntament de Sant Joan i estic molt satisfet. No tenia gens de pressa per anar cap a l’altre barri i això estava molt bé», bromeja el rector de la UPC.
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