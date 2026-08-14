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IDÒ! | JOANNA MARÍ | EIVISSENCA A VALÈNCIA

Imprescindibles de València

Un tigre i altres accesoris per a les Falles de València.

Un tigre i altres accesoris per a les Falles de València. / Juan Carlos Cardenas

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Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

Joanna Marí fa un any que viu a València pels seus estudis. Encara que considera la ciutat diferent d'Eivissa, on va néixer i créixer, li agrada que no sigui una ciutat «massa gran»: «No sents que la ciutat se’t mengi», explica Marí. «La gent és més propera, perquè també moltes persones venen de pobles», comenta, i segueix: «Van més tranquils pel carrer, passegen... També a València hi ha platja, que és quelcom molt important per a mi, com a persona que ha viscut tota la vida a una illa».

Les platges més populars són la platja de la Malvarrosa, el Saler, Racó de Mar, Pinedo, de la Devesa i la de Puçol, entre moltes altres que es poden descobrir.

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Altres plans que són recomanables a València inclouen: anar a les famoses Falles, visitar la Ciutat de les Arts i les Ciències, veure la Lonja de la Seda, passejar pel Jardí del Túria, comprar al Mercat Central, veure els milers d’espècies marines a l’Oceanogràfic de València o les altres tantes espècies marines i terrestres del Bioparc, visitar l’església de San Nicolás, anar al Museu de les Belles Arts o al Museu Nacional de Ceràmica, passejar pel Parc Gulliver, el Parc de Cabecera o els jardins del Real, conèixer espècies de plantes al jardí botànic, etcètera.

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