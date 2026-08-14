IDÒ! | JOANNA MARÍ | EIVISSENCA A VALÈNCIA
Imprescindibles de València
Joanna Marí fa un any que viu a València pels seus estudis. Encara que considera la ciutat diferent d'Eivissa, on va néixer i créixer, li agrada que no sigui una ciutat «massa gran»: «No sents que la ciutat se’t mengi», explica Marí. «La gent és més propera, perquè també moltes persones venen de pobles», comenta, i segueix: «Van més tranquils pel carrer, passegen... També a València hi ha platja, que és quelcom molt important per a mi, com a persona que ha viscut tota la vida a una illa».
Les platges més populars són la platja de la Malvarrosa, el Saler, Racó de Mar, Pinedo, de la Devesa i la de Puçol, entre moltes altres que es poden descobrir.
Altres plans que són recomanables a València inclouen: anar a les famoses Falles, visitar la Ciutat de les Arts i les Ciències, veure la Lonja de la Seda, passejar pel Jardí del Túria, comprar al Mercat Central, veure els milers d’espècies marines a l’Oceanogràfic de València o les altres tantes espècies marines i terrestres del Bioparc, visitar l’església de San Nicolás, anar al Museu de les Belles Arts o al Museu Nacional de Ceràmica, passejar pel Parc Gulliver, el Parc de Cabecera o els jardins del Real, conèixer espècies de plantes al jardí botànic, etcètera.
Suscríbete para seguir leyendo
- EN DIRECTO | Sigue en directo el eclipse de sol en Ibiza
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Consulta el estado de las carreteras de Ibiza y Formentera en tiempo real: cortes y restricciones por el eclipse de sol