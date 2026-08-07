IDÒ! | MATÍAS HERNÁNDEZ | COLOMBIÀ A EIVISSA
Els imprescindibles de Medellín
«La zona més polida de Medellín és Provenza», afirma Matías Hernández, colombià de 16 anys que fa dos que viu a Eivissa: «A mi és el que més m’agrada. Crec que Medellín en general és molt polida, però Provenza és la zona més turística i tot es veu molt verd, hi ha molts restaurants bons i allà tot se sent molt elegant, molt Colòmbia», considera el jove.
Caminar pel centre de la ciutat, anar al museu, visitar el jardí botànic, veure totes les places i els parcs són tot plans recomanables a la ciutat. Alguns espais que destaquen són: el parc Explora, el parc Arví, el parc Lleras, la plaça Botero, la plaça Mayor, la Universitat d’Antioquía, el museu d’Antioquía, el centre comercial Santafé, la comuna 13, el Medellín Metrocable, el riu Claro Valley, la finca de cafè La Leona, el planetari de Medellín, la fira de les flors, la catedral Basílica Metropolitana de Medellín, el aeroparc Juan Pablo II, el cementiri Museo de San Pedro, la parròquia de San José de El Poblado i un llarg etcètera.
Altres indrets de Colòmbia
A banda de Medellín, Hernández recomana viatjar per Colòmbia en cotxe: «És millor en cotxe que en avió perquè així coneixes el país de debò. Lloga un cotxe i fes les carreteres, que són molt polides. Gràcies a mon pare les conec, hem fet molt de país junts en cotxe i és el millor que es pot fer», recalca el jove.
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