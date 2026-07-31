IDÒ! | HUMOR
Irene Francolí, còmica d'Eivissa: «Els problemes que visibilitzo són estructurals, no només d’aquí»
Aquesta jove eivissenca viu entre l’illa i Galícia, fa espectacles i monòlegs arreu del país i puja vídeos a xarxes socials que són, sovint, crítics amb la realitat illenca, alhora que divertits
Irene Francolí és una jove eivissenca que es dedica a la comèdia de manera professional. Shows, monòlegs, vídeos a xarxes socials... A tot arreu llença un missatge en contra del que considera perjudicial per a les illes. Des dels excessos dels turistes fins a la sobreexplotació dels treballadors, fa crítica de múltiples temes amb un caire humorístic que la caracteritza.
Ja no viu permanentment a Eivissa?
No, estic a Corunya, però treballo molt a Madrid i vinc una setmana aquí, més o menys mensualment, per organitzar els monòlegs al JazzTabe.
En l’actualitat, es dedica exclusivament a ser còmica?
Sí, em dedico a ser còmica professional. Faig actuacions, feines de guió... Els darrers mesos he estat a Madrid treballant en un programa també.
Quan va començar amb els vídeos?
Vaig començar a fer comèdia el 2020, un gran any, i a fer vídeos el 2021 0 2022. Perquè al final, vulguis o no, el nombre de seguidors en aquesta feina és important. Al final és quelcom que ajuda a vendre entrades, que és el que dona sous. Alguns vídeos també paguen, però la gran majoria no.
Quins temes li agrada més tractar als seus vídeos?
Va començar tot amb el tema del balcòning. Més que res perquè el 2022 va ser un any molt accelerat en aquest sentit, va haver-hi molts casos i molt sonats, com aquell que estava fent el pi a un balcó o el que estava cagant al balcó i va caure sobre la seva pròpia merda. També va començar el tema de la Federació de Balcòning que feia un seguiment mitjançant un Excel... No els conec, són un misteri, però varen decidir fer això com a senyal de protesta. Quan vaig començar a fer els meus vídeos, el turisme estava massificat, però no era tan exagerat com aquests dos últims anys. El problema és quan entres en temes com l’habitatge, la destrucció mediambiental... Totes aquestes coses es veuen agreujades perquè tenim masses turistes. Que no només passa a les Balears, també està Canàries, Màlaga, Alacant... Tots estem igual, és un problema estructural de tot el país. Vaig començar amb els problemes d'Eivissa, però ara he passat a comentar sobre altres indrets: a Màlaga els treballadors comencen a viure en camionetes i quan ho vaig veure vaig pensar [de broma], ‘ei, naltrus vàrem inventar això, apropiació cultural!’. Cada vegada som també més conscients del problema, però sobretot a Eivissa no fem molt al respecte. A Mallorca tenen accions més visibles de denúncia.
Per què creu que a Eivissa ens costa més protestar?
És una cosa que he comentat a algun monòleg i a la Revista 078: crec que tenim un trauma amb les carreteres. L’única lluita forta que recordo aquí va ser quan tenia 13 anys i ens vàrem mobilitzar contra la política de carreteres del Govern. Això va ser el 2005 i no vaig tornar a veure unes manifestacions així en la meva vida. Hi havia inclús excavadores que volaven pels aires. Varen venir antidisturbis a l’illa i vaig quedar impressionada. Me’n recordo que vaig plorar quan vaig sentir la notícia que havien tirat Ca na Pavella. Crec que dintre del cervell dels eivissencs es va quedar gravada la idea que vàrem lluitar un cop i no va funcionar, pel qual no val per res. Va ser acostumar-nos a la derrota.
Creu que, almenys, visibilitzant aquests problemes es pot fer res?
Jo crec que pot ajudar. I pot ajudar també que la gent sigui conscient que hi ha altres llocs on es lluita contra tot això, per veure que no estem sols. A les Balears és més complicat perquè som illes i cadascuna és molt diferent, però els problemes són els mateixos, els compartim. Seria polit que ens poguéssim organitzar totes juntes, perquè al final el Govern balear és el mateix per totes.
Creu que falta alguna mena d’organització?
Encara n’hi ha algunes, però cada dia apareixen menys. Per mi és més difícil també organitzar-me perquè la major part del temps no estic aquí.
Creu que la gent d’aquí està massa centrada en la supervivència per poder fer més?
Aquesta és una altra. Ens diuen que el turisme porta riquesa, però els cambrers no es faran rics, ni els taxistes. Tenim sis mesos a l’any en què ningú té temps per res i la resta del temps estem més tranquils. Ara damunt volen allargar la temporada baix el pretext que vingui menys gent a l’estiu. No vindrà menys gent a l’estiu, vindrà més gent al març i la mateixa a l’estiu!
Creu que, així i tot, la gent pot fer més coses per millorar la seva situació?
Sempre. Sempre es pot molestar un poc, encara que de vegades no ens en sortim a molestar. A més, hi ha molta repressió. Hi havia unes al·lotes a Palma que varen fer uns grafitis i ara les volen jutjar com si estiguessin en una organització criminal. No s’ha aconseguit res mai sense molestar a ningú. En definitiva, els drets no es demanen ‘per favor’, perquè no te’ls donen. Fa temps que s’hagués d’haver tornat a cridar a una vaga general. M’encantaria veure al sector turístic en plena vaga. És utòpic, potser, però s’hauria de fer. Tenim gent que haurà de venir a la feina igual, perquè viu a un poblat xabolista o si perd un dia de sou ja no paga el lloguer. És el que hi ha.
Rep moltes crítiques per aquests temes als seus vídeos?
Sempre n’hi ha algun que em diu ‘zurda’, però bé, soc dretana, encara que vermella amb molt d’orgull. Que s’hagi convertit en un insult no és tampoc res nou. Venim d’una dictadura a Espanya i no vam millorar tant com ens pensàvem. Després es va prohibir tot el que s'havia de prohibir i ara tens a gent que celebra la victòria d'Espanya al Mundial amb la bandera de l’‘aguilutxo’.
Com li agradaria que fos Eivissa?
Primer de tot, ha de venir menys gent. Tenim sobrepoblació i ens visiten uns nou milions de turistes des del 2024. Cada vegada necessites més treballadors per a atendre a tota aquesta massa de turistes. Els d’aquí ja estan enfeinats i necessites a més personal de fora, que no trobaran casa... Al final el que queda és una illa plena de turisme de luxe i haurem de crear plataformes enmig de la mar per viure dins de barquetes perquè no cabem. No tenim extraradi com a la Península. A més, per mi s’hauria d’abolir tota mena de plataformes com Airbnb. L’habitatge turístic és un oxímoron, si s’ha de viure, no és turístic. Per tant, fora. Falta regulació també amb tots els pisos buits que hi ha.
Finalment, creu que falta representació femenina en la seva professió?
Cada vegada n’hi ha més, en general; però a Eivissa, que és un lloc més petit, sí que en falten. No és que no tinguem a persones que podrien perfectament pujar-se’n a l’escenari a fer-ho. És que molt poques s’ho han plantejat. La majoria que s’ho pensen són homes perquè entre homes s’animen més. ‘Tinc un amic al meu grup que és supergraciós’, i després el que és, és superracista. Moltes dones són molt gracioses, però els falta creure-s’ho.
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