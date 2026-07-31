IDÒ! | PHILIPP WOLBER | ALEMANY A EIVISSA
Els encants de Schiltach
Philipp Wolber és un forner alemany jubilat que es va mudar a Eivissa l’any 2002 des de Schiltach. Aquesta ciutat alemanya es troba al districte Rottweil, a l’estat federat de Baden-Württemberg, cap al sud-oest del país.
El més important a veure a Schiltach és la natura. Es troba al mig de la Selva negra, un dels boscos més grans d’Europa, característic per ser dens, perennifoli i per contenir altres pobles pintorescos, a banda de Schiltach.
Schiltach, com moltes altres localitats alemanyes, té una relació molt llarga amb la fusta. Va ser fonamental per al desenvolupament econòmic d’aquest poble i, donat que es troba al mig d’un bosc, hi ha hagut gran facilitat per disposar-ne, històricament.
Encara amb una població d’uns 3.700 habitants, Schiltach ofereix diverses activitats pels seus residents i visitants. Des de cursos de tir amb arc, fins Qigong al parc i festes després de la feina, tant joves com persones de la tercera edat tenen coses a fer en aquest indret. Es pot visitar la plaça major, l’església protestant i el mercat, encara que la recomanació principal és fer un passeig pel bosc.
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