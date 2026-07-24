IDÒ! | JOSÉ JULIÁN GONZÁLEZ | MANXEC A EIVISSA
Els encants de la serra d’Alcaraz
«És cert que a les vacances anàvem al poble», explicava José Julián González, professor d’institut jubilat que viu des de 1998 a Santa Eulària des Riu, referint-se a Vianos, a la serra d’Alcaraz a Castella la Manxa, d’on és original. El professor anava sovint a passejar i fer senderisme per la serra quan tenia lliure de la feina a Eivissa.
Aquesta serra es troba a la província d’Albacete i forma part de la serralada prebètica. Allà es pot veure el naixement del riu Mundo amb unes impressionants cascades, el poble d’Alcaraz que té un encant especial i el pic Almenara, que és una muntanya d’uns 1.796 metres d’altitud.
Alguns turistes de la zona destaquen la ruta de les escultures, una ruta que combina diverses escultures contemporànies que s’integren amb l’entorn natural.
Com la serra es troba a la província d’Albacete, la gastronomia local està molt lligada al formatge, el vi, la carn de caça, l’oli i l’hort. Molts plats que s’hi podran trobar als diferents pobles de la serra són les truites de riu i els arrossos amb conill i caragols. Alguns restaurants que es recomanen a Alcaraz són el Rincón de Andrés, Alqantara i la xurreria Paqui.
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