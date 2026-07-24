IDÒ! | FEDERICO HERNÁNDEZ
Federico Hernández, colombià a Eivissa: "Jo vaig venir aquí per una missió: vull un futur millor pel meu fill"
Aquest home va venir a Eivissa al 2023 cercant una vida millor
Ara té permís de feina i és repartidor d'una cadena de supermercats
Hi ha gent que ve de viatge a Eivissa, a conèixer món. Altres per conèixer-se a ells mateixos. Després està la gent que ve fins aquí per trobar una vida millor. Aquest és el cas del colombià Federico Hernández que va venir a l’illa el 2023: «Vaig treballar 25 anys a una empresa colombiana, vaig començar des de baix i vaig acabar com a assistent de gerència, compaginant-ho tot amb els estudis. Va arribar un moment en què em vaig preguntar, què més vull per la meva vida?», conta Hernández.
Quan va ser un al·lot, varen assassinar als seus pares. «Quan li vaig explicar a un conegut, aquest em va dir que era una víctima i que em podria acollir a un programa de reconeixement de víctimes que hi ha a Colòmbia», manté: «El 2021, i després d’aportar proves dels assassinats de mon pare, quan tenia nou anys, i de ma mare, quan en tenia onze, cercant a les hemeroteques dels diaris locals, em va arribar la resolució favorable per l’ingrés en el registre». Quan va fer la recerca també va aconseguir trobar l’acta de defunció del pare: «Vaig analitzar com a adult què li havia passat i em va afectar moltíssim», lamenta Hernández.
«Amb el registre aprovat, vaig parlar amb una advocada que em va explicar que podria cercar asil a qualsevol lloc del món. Tenia una amiga que ja estava a Eivissa que em va animar a venir aquí i això vaig fer el 2023», afirma. D’aquesta manera va emprendre el viatge.
L'arribada a l'illa
Va intentar estabilitzar-se a l’illa abans de demanar al seu fill que vingués també, encara que al principi fou molt complicat separar-se d’ell. «Vaig venir molt desinformat a l’illa: volia demanar l’asil polític, però la policia no em va donar cita per la declaració fins anys més tard», lamenta.
Va treballar en tots llocs, com a cuiner, com a jardiner, netejant cotxes... «Tenia la sort que m’havia fet el carnet de conduir internacional abans de marxar de Colòmbia, per la qual cosa vaig tenir més opcions», explica Hernández. Ara per ara ja té els papers per poder treballar i té una feina estable com a repartidor d’una cadena de supermercats, a més que el seu fill ha pogut venir a l’illa amb ell.
«Medellín té un clima molt agradable, li diuen l’eterna primavera», sosté, quan compara Eivissa i Medellín. «És a més una de les ciutats més desenvolupades de Colòmbia». A més, a Medellín és més fàcil trobar un lloguer assequible. També creu que el caràcter eivissenc és més tancat que el colombià: «A Medellín som molt oberts i sociables, ens agrada molt saber de l’altra persona i coneixes a tot el teu barri. Els veïns et saluden i tothom és més familiar». Encara així destaca que a Eivissa pot caminar molt més tranquil que allà: «Jo sé que si el meu fill surt, encara que sigui de nits, no li passarà res».
«Jo vaig venir aquí per una missió: vull un futur millor pel meu fill. Per moltes dificultats que em trobés, sé que al final tot sortirà a compte», finalitza Hernández.
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