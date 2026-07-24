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IDÒ! | ART A EIVISSA

Antoni Marí, Tirurit, artista d'Eivissa: «Tothom em parla molt bé dels colors i em diuen que els agrada que tots els personatges estan contents»

Tirurit va inaugurar aquest passat dijous dia 16 de juliol una exposició a l'hotel Anfora, a es Canar, que estarà oberta al públic fins el 31 d'agost

Tirurit davant alguns dels seus quadres a l'hotel Anfora.

Tirurit davant alguns dels seus quadres a l'hotel Anfora. / Sílvia Torres

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Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

Antoni Marí, Tirurit, mestre i artista d’Eivissa, va inaugurar el passat dijous dia 16 una exposició a l’hotel Anfora a es Canar amb diverses il·lustracions recents que ha creat. «Fa tres anys ja hi vaig exposar unes altres obres a l’hotel. Era una exposició més grossa, amb quadres pintats damunt de diferents suports: hi havia des dels llenços més típics fins a coses tan rares com poden ser una taula o una carabassa», sosté Tirurit.

Aquest cop ha volgut fer una exposició «en petit format»: «He dibuixat aquarel·les sobre paper. Els motius són molt infantils amb les il·lustracions que he fet per llibres infantils en el passat. Vaig pensar que seria bona manera de fer arribar a la gent, sigui resident o turistes, d’una manera molt innocent i polida, les tradicions d’Eivissa». D’aquesta manera justifica l’artista el títol que ha elegit per a l’exposició, ‘L’aventura d’il·lustrar la tradició’.

Com són les obres

Tirurit explica que són una trentena d’obres, «més o menys». «Les he fet amb molt d’afecte i molta estima, donat que estimo les tradicions d’Eivissa: els oficis, la música, el ball, l’arquitectura, la indumentària... És el meu punt fort», assegura.

«És un deure o com un llegat que tinc», afirma l’artista: «A través dels quadres, i sobretot de les obres, intento fer pedagogia pictòrica. Utilitzo els quadres com a mitjà d’exploració per fer arribar aquest amor a la nostra illa, la seva gent, la llengua, les tradicions i, en general, tot».

Alguns dels quadres que es poden visitar a l'exposició.

Alguns dels quadres que es poden visitar a l'exposició. / Sílvia Torres

D’aquesta manera, a les obres s’hi pot trobar «de tot»: «Gent treballant a les salines, gent descansant a un bar, fent una partida de cartes, o que s’està escalfant dins d’una casa pagesa a la vora del foc, mentre conten històries... Es pot trobar a una persona que se’n va a pescar a la vora de la mar, es poden veure valls, pous i fonts que són, ara en l’estiu, el més típic que tenim a Eivissa». Així confirma que cada pou i cada font té el seu dia: «Sant Jaume, Sant Ciriac, Santa Maria... Són ballades que es fan a cada un d’aquests pous i d’aquestes fonts que tenim a Eivissa. Tenen el seu dia de festa, perquè allà on hi ha aigua, hi ha vida», comenta.

Una Eivissa diferent

Amb les obres pretén transmetre una manera de veure la història d’Eivissa «des d’una mirada innocent i senzilla»: «No pretenc parlar de discoteques, ni de l’especulació, de la saturació amb la qual ens trobem avui dia, sinó d’una vida més assossegada. La virtut de veure les coses amb més tranquil·litat».

«Les meves àvies anaven vestides de pageses i no parlem de fa molts anys, parlem de fa dues generacions», esclareix sobre a què es referia entorn del seu ‘deure com a eivissenc’: «M’han explicat maneres de viure d’abans, com quan havien d’anar caminant fins a arribar a Sant Joan perquè la seva mare estava a sa Cala de Sant Vicent i encara no hi havia carreteres. Anaven pels camins, les muntanyes o inclús en vaixell des de sa Cala per arribar a Vila. Tota aquesta Eivissa sembla molt llunyana, però no ho és tant. Hem de mostrar i ensenyar aquesta Eivissa que fa poc va canviar per ser com és ara. Jo ho faig a través d’aquestes il·lustracions i d’altres projectes», sosté Antoni Marí.

Què li diuen dels quadres

Entorn de què li diuen sobre els quadres exposats aquest cop comenta: «Tothom em parla molt bé dels colors i em diuen que els agrada que tots els personatges estan contents».

Tirurit li mostra les obres a algunes visitants el dia de la inauguració.

Tirurit li mostra les obres a algunes visitants el dia de la inauguració. / Sílvia Torres

Tirurit afirma que és mestre d’escola i com a mestre i artista sempre intenta replicar aquesta mirada innocent als seus quadres: «Tinc alumnes de vuit anys que tenen una manera de veure el món que és, francament, molt senzilla. Els adults es compliquen molt i no és necessari», considera. «Jo els ensenyo català, matemàtiques, etcètera, i ells m’ensenyen a jo a mirar d’aquesta manera. Els meus alumnes són part de la meva inspiració», fonamenta.

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A ells els explica sobre les feines tradicionals d’Eivissa i, en general, la cultura que és pròpia de l’illa: «Cada any que he tingut alumnes sempre procuro fer-los partícips del que estic fent. Sempre que començo un projecte nou, sigui un conte, un llibre o una exposició, els intento fer pedagogia i ensenyar que qualsevol cosa, per petita que sigui, duu molta feina». D’aquesta manera els mostra que qualsevol llibre que fullegin a la biblioteca, qualsevol il·lustració que contengui, comporta una gran quantitat de feina: «Els dic ‘mireu, darrere d’aquest llibre hi ha gent treballant’, i aprecien més les coses».

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