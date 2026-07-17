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Participa al nou Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Diario de Ibiza i Diario de Mallorca premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ! / DM

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Redacció IDÒ

El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.

«La vida quotidiana a les Illes»

Les fotografies hauran de retratar moments, escenes o situacions del dia a dia a les Illes Balears, posant el focus en les persones, els espais que habiten i les relacions que s’hi estableixen.

L’objectiu és mostrar la diversitat, l’autenticitat i la riquesa de la vida quotidiana de les illes.

Idò, t’atreveixes a capturar l’essència de l’illa en una imatge?

QUI POT PARTICIPAR?

Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.

El concurs compta amb una única categoria.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.

COM PARTICIPAR?

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic fins al 28 de setembre de 2026 a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:

Lot sorpresa de productes de Diario de Ibiza.

El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.

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CONVOCATÒRIA

Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.

Fuente: Diario de Mallorca

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