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Juan Fran Ballesteros, director de l'Escola Municipal de Música de Sant Joan: "¿El millor ‘feedback’?: Els alumnes que tornen"
Aquest curs 2025/26, i després de dos anys en funcionament, l’Escola Municipal de Música de Sant Joan ha doblat el seu nombre d’alumnes i el director, Juan Fran Ballesteros, explica com ho han portat
«Aquest pròxim curs serà el tercer curs de l’Escola de Música de Sant Joan», celebra el director Juan Fran Ballesteros: «Hem fet dos cursos i hem tingut una acceptació boníssima». Aquesta acceptació la reafirmen els números. El primer any tenien 35 alumnes: «Ja superava totes les nostres expectatives, però aquest any passat vam arribar als 70 alumnes: hem duplicat el número», constata el pianista.
L’any passat van omplir totes les classes que oferien: «Però a més tenim llista d’espera d’unes 15 o 20 persones que, de moment, no poden accedir, més enllà que puguem ampliar els horaris», afirma Ballesteros.
Sobre el perfil de l’alumnat explica que aquests no són només nens: «Sempre diem que oferim classes dels 3 als 99 anys i no prioritzem a ningú perquè tingui més o menys edat», assegura. D’aquesta manera, els alumnes són un «60-70% de nens i un 30-40% d’adults».
Sant Joan: únic municipi que no tenia escola de música
«Sant Joan era l’únic municipi de l’illa d’Ibiza que no tenia una escola de música. Va ser un motiu molt important», considera Ballesteros: «Que l’Ajuntament tingués aquesta visió de ‘necessitem una escola de música, no podem ser l’únic municipi de l’illa que no tingui una escola de música’, ens va ajudar molt a acabar per tenir-la».
A banda de l’Ajuntament destaca la voluntat del poble: «Hi ha músics professionals de Sant Joan que s’hi han sumat, hi ha cor i acció musical que han vertebrat aquesta escola de música. L’Ajuntament va tindre aquesta iniciativa, va comptar amb mi com a gestor, per la meva experiència tant com a organitzador, com a músic i considero que tot ha funcionat molt bé».
L’equip docent que fa que tot marxi està format per Ruth Marí que fa classes de piano i de taller infantil, Joan Prieto d’instruments de vent i teoria musical, Gabriel de Miranda com a professor de guitarra, Irantzu Bartolomè de cant, Rafael González de piano i teoria musical, Zuszsanna Rozsa de violoncel i Ballesteros com a director.
Les classes de taller infantil són per a menors de vuit anys i a partir dels 8 fan teoria musical, tant per a nens com per a adults. «Ho anomenem apreciació musical per a adults», esclareix Ballesteros.
«Aquests dos anys hem acabat amb una audició de final de curs: els alumnes varen interpretar i mostrar tot el treball que han fet durant aquests mesos», explica sobre si fan quelcom especial per acomiadar-se de cara a l’estiu, quan tanca l’escola.
«També tenim una iniciativa: hem creat diferents classes magistrals i vàrem fer unes xerrades educatives, la presentació d’un llibre... Hem creat música durant tot l’any», assegura Ballesteros.
Mentalitat clara, però oberta a suggeriments
«Per nosaltres el millor feedback és que els alumnes repeteixin, que tornin a l’escola amb nosaltres», sosté Ballesteros, que evidencia que estan sempre oberts a qualsevol suggeriment de millora.
Aclareix que encara tenint una idea «molt clara» del que volen a l’escola, no són «hermètics»: «Els pares i mares tenen la seva opinió i tenen la seva visió de les coses que a nosaltres ens nodreix». En aquest sentit, destaca que s’ha fet algun determinat canvi per aquesta retroalimentació dels pares i els fills.
«El piano sempre és molt popular, tothom vol fer piano, juntament amb cant: són les dues assignatures on més alumnes en llista d’espera tenim», comenta Ballesteros. Així i tot, destaca que totes les assignatures estan plenes: «Hem ampliat l’horari de guitarra i hem omplert les classes de violoncel, tant per la bona tasca de la professora com pel boca a boca dels alumnes i també hem pujat el nombre de matriculats en instruments de vent. Sempre està al capdavant el piano i el cant, però anem equilibrant amb la resta d’assignatures».
Pel següent curs no ho faran, però també es plantegen introduir altres instruments a futur: «L’any passat la novetat va ser el violoncel, però tenim un pla de quins instruments podem anar ampliant pel futur. És un projecte de llarg termini. Volem celebrar l’èxit que tenim; això no obstant, no sobrepassar-nos». Així i tot, destaca que el pressupost és suficient per a l’escola; així i tot, es requereixen més professionals per l’ensenyança.
Per què el piano és tan popular
«El piano és un instrument molt visible: els alumnes poden veure un piano o un teclat a qualsevol grup de música. És un instrument, molt grandiloqüent, molt interessant», afirma Ballesteros sobre per què és tan popular el piano: «És, també, un instrument molt independent: pot tocar música molt complexa tot sol».
També destaca que l’accés a la tecnologia facilita l’accés a aquest instrument: «Un piano de cola és un instrument molt, molt car: és una espècie de Rolls-Royce, tan car com si fos un cotxe». Així, comenta que s’ha popularitzat la demanda de teclats: «A baix preu qualsevol persona hi pot accedir. Així com una guitarra o un instrument de vent són més cars al mercat, un piano ara és més accessible».
Per què la música és tan important
Sobre per què la música és tan important sosté: «Forma part de l’ADN de l’escola destacar la importància de la música. Jo, particularment, totes les coses que faig com a músic estan en la pràctica, en la docència. Crec que la música, més enllà del plaer, més enllà d’aquest aspecte ornamental que pot tenir en les nostres vides, més enllà de les sensacions que ens pot crear, d’alguna forma ens porta a capes de pensament diferents».
Així, afirma que «el rellevant d’estudiar música no és ser músic»: «Tant de bo arribin a ser músics. Però el valuós és l’experiència que tenen, el valor emocional que els aporta i, sobretot, el valor cognitiu: hi ha connexions neuronals que només tenen lloc en la pràctica de la música. Des del punt de vista de la salut, des del punt de vista de la cognició, des del punt de vista de l’emoció, ens aporta moltíssim», recalca el director.
«On em vaig formar, al nord d’Europa, qualsevol persona de qualsevol classe social ha estudiat música perquè està molt implantat en les escoles: recordo que a Estocolm, des del conductor de l’autobús, a l’advocat, a l’arquitecte, al metge, o al que fa els plats nets a un restaurant, tothom sabia llegir una partitura com sap llegir un text. I no per ser músic, sinó per ampliar el seu horitzó i les seves experiències vitals», finalitza.
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