IDÒ! | SERGIO FERNÁNDEZ | VAL·LISOLETÀ A EIVISSA
Imprescindibles de Valladolid
«Valladolid té molta història perquè va ser capital a l’època dels Reis Catòlics», explica Sergio Fernández, val·lisoletà que fa molts anys que viu a Eivissa: «Té molt arrelament a l’època històrica d’Espanya».
En aquest sentit, destaca la gran quantitat de castells medievals que hi ha pels pobles: «Són molt polits i molt recomanables». Alguns exemples són el Castell de Curier de Duero, el de Encinas de Esgueva, el de Fuensaldaña, el Castell de la Mota de Medina del Campo, entre molts altres. Majoritàriament construïts a l’època medieval.
A més dels castells pels pobles, és recomanable fer una ruta a peu per la ciutat de Valladolid, visitar algun celler de vi i tastar el que ofereix la ciutat en l’àmbit culinari. Envers el menjar, destaca «les sopes castellanes»: «La meva àvia feia una sopa d’all boníssima que es menja, sobretot, quan fa molt de fred». Sobre el fred afirma que aquest és moltíssim pitjor a Valladolid que a Eivissa, per això les mengen bullint: «És quelcom que trobo a faltar d’allà». En general, donat que hi havia molta pobresa abans, destaca que la cuina no era molt elaborada: «És bastant menjar de matança, com a Eivissa».
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