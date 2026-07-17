IDÒ! | PHILIPP WOLBER
Philipp Wolber, alemany a Eivissa: «Només sé que blau és igual que en alemany i que finestra és com 'fenêtre' en francès»
Aquest home jubilat, original de Schiltach a Alemanya, viu a Eivissa des de 2002 on va treballar molts anys de forner, encara que ara fa d’intèrpret d’espanyol
Philipp Wolber és un alemany jubilat que viu des de 2002 a Eivissa. Va ser forner i pastisser tant al seu país natal com a l’illa pràcticament tota la seva vida.
«Vaig fer-me famós a Alemanya perquè va haver-hi una llei que ens prohibia treballar els diumenges i els forners vàrem fer una petita revolta que va fer que es modifiqués aquesta norma», explica Wolber. En aquest sentit, destaca que no és el primer cop que surt a un mitjà i mostra alguns dels articles en els quals apareix del segle anterior.
«Després de tot això vaig venir a Eivissa perquè una panaderia molt famosa a l’illa em va contractar», segueix Wolber: «Després de tres mesos me’n vaig anar perquè no eren molt professionals i hi havia massa incongruències».
Treballs en els que ha estat
Va treballar també en una altra pastisseria, on ja no podia parlar en alemany i just en aquell moment va conèixer a Yoko, dona alemanya que li va ajudar molt a aprendre l’espanyol. Després de problemes amb les vacances, va decidir tornar a canviar de feina.
En aquest nou ambient laboral va poder esprémer la seva creativitat al màxim: «Em va portar a desenvolupar el pa de xeixa, que aquí a Eivissa no es consumia tant». El seu art el va portar a produir inclús escultures de motocicletes fetes amb aquest material consumible.
Amb 67 anys el 2021 es va poder jubilar. Ara es dedica a passar cotxes per la ITV per les persones que no saben parlar espanyol i que no poden passar per tràmits administratius totes soles: «Faig d’intèrpret», explica Wolber. Sobre la ITV lamenta que aquesta té greus problemes, donat que és molt complicat aconseguir una cita.
A banda de la seva amiga, va aprendre castellà gràcies a un curs i a practicar-ho durant aquests anys: «Ara miro sèries de televisió en espanyol».
Comparar Alemanya i Eivissa
«Si fos per la bellesa del paisatge no hauria d’elegir, donat que ambdues són molt polides, però vaig tenir també diferències amb la família i vaig voler mudar-me de Schiltach», resumeix Wolber els seus sentiments envers el poble natal.
«Aquí [a Santa Eulària] he creat moltes amistats amb gent de tot arreu: alemanys, espanyols, anglesos... I em trobo molt bé en general», recalca el forner. «Si es tracta de tot el món, l’horitzó d’Eivissa està més limitat, però quan coneixes la gent és molt oberta», considera.
Pel que fa a si ha pogut aprendre català afirma: «Bé, només sé que blau és igual que en alemany i que finestra és com fenêtre en francès», riu Wolber.
Sobre si torna molt sovint a Alemanya explica que d’ençà que la seva mare va morir fa tres anys ja no hi va tant: «Abans sempre anava al novembre, perquè m’agrada molt aquella època de l’any i anava i tornava en cotxe des de Barcelona en un dia».
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