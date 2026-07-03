IDÒ! | MÒNICA LÓPEZ | CATALANA A EIVISSA
Els encants de Cornellà de Llobregat
«Jo sóc de Cornellà de Llobregat», expressa Mònica López Reguant, catalana que ara viu a Eivissa. Admet que l’illa i Cornellà, ciutat aferrada a Barcelona, no tenen molt en comú, sobretot en termes d’estrès dels seus habitants, però hi ha coses a fer a totes dues.
Cornellà ofereix el Museu Palau Mercader, que es troba al parc Can Mercader i que acull el Museu de Matemàtiques de Catalunya i el Museu de les Aigües. Dintre del mateix parc també està el Palau de Can Mercader, que conté diferents construccions modernistes, com ara el Castell del Borni.
A més, sent Cornellà una ciutat industrial, hi ha fàbriques antigues com la fàbrica Bagaria construïda el 1920.
Cornellà també rep diverses fires temàtiques durant l’any i té un auditori important on es fan escenificacions, entre altre tipus d’ofertes culturals. A banda, des del Consorci de Turisme de Cornellà de Llobregat destaquen que la ciutat és «internacionalment coneguda pel seu festival de pallassos».
Quant a oferta cultural pels amants de l’esport, Cornellà té l’estadi de futbol del RCD Espanyol on es poden apreciar partits de primera divisió.
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