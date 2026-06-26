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IDÒ! | MARIE-ANTOINETTE COURTENS | HOLANDESA A EIVISSA

Antics establiments d'Eivissa

Nsoul Doctor a Can Cosmi a una imatge d'arxiu.

Nsoul Doctor a Can Cosmi a una imatge d'arxiu. / Vicent Marí

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Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

L’artista holandesa Marie-Antoinette Courtens fa 52 anys que viu a les Pitiüses i d’ençà que hi és, visita diferents establiments que l’han acollit. «Eivissa era molt petita, però teníem una discoteca que es deia Bollywood, on anàvem tots els que ens coneixíem per una petita platja als afores del poble de Santa Eulària que anomenàvem Pebble Beach».

A més, va viure a Formentera, on s’allotjava a la pensió Es Caló amb els seus fills. Conta que els diumenges després de la missa, «les dones podien entrar a la cafeteria, però només al vestíbul».

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Courtens assegura que va fer de Can Cosmi, a Santa Eulària, la seva llar: «Vaig conèixer els pares, després els fills Tito i Juan i ara els nets. Sempre m’han ajudat molt amb els meus nens i tenen un vincle molt especial amb ells». A banda de Can Cosmi, a Sant Antoni tenia el Café del Mar: «El propietari creava una mescla fantàstica de música clàssica amb jazz, sobretot al capvespre. De fet, va ser el creador de música que ara posen els djs a les discoteques». D’Eivissa ciutat va fer ca seva el Museu d’Art Contemporani: «Organitzaven concursos en els quals participava tot el món amb obres gràfiques i un cop vaig guanyar un premi», conta Courtens.

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