IDÒ! | MARIE-ANTOINETTE COURTENS
Marie-Antoinette Counterns, holandesa a eivissa: «No podem oblidar que el món ens pertany a tots»
Aquesta dona holandesa de més de 80 anys fa 52 que està a l’illa, de la qual ha fet la seva segona casa i on ha pintat molts dels seus quadres més famosos
Marie-Antoinette Courtens és una artista holandesa que fa 52 anys que va fer d’Eivissa una de les seves cases. «Vaig arribar amb les primeres vacances que vaig fer amb els meus fills, sols després del meu divorci, i va ser una experiència molt especial amb la meva família», sosté Courtens. Va passar molt de temps a Cala Llonga, un dels seus racons preferits de l’illa: «Vaig conèixer a gent de l’illa, però també molts estrangers i estava impressionada per l’ambient tan relaxat, encara amb tant de turisme».
Després d'Eivissa va descobrir Formentera: «Era un paradís, quasi no hi havia cotxes. Em vaig enamorar a l’instant». Conta que un dia va conèixer a la Mola a un bon amic, Albert Ribas: «Li interessava molt l’art i més tard es va convertir en col·leccionista de la meva obra. He col·laborat amb ell des de llavors».
La seva vida a Eivissa
«En realitat, mai me’n vaig voler anar de Formentera», admet Courtens: «Però un dia em varen convidar a una festa a Santa Gertrudis i vaig conèixer un arquitecte estatunidenc del qual em vaig enamorar. Vaig tornar a viure a Eivissa, encara que la relació no va durar molt, però sí que vaig trobar una finca on viure prop de Santa Eulària». És on està des de fa anys.
Courtens s’ha fet amiga de moltíssima gent d'Eivissa, parla espanyol, però encara manté les seves arrels holandeses. Va néixer a Oss i es va criar a Tilbürg i cada any conta que es mou amb el seu cotxe des del seu poble a l’illa. «M’agrada anar tranquil·la, al meu ritme, amb el vaixell des de Barcelona fins aquí», considera.
Tant a Holanda com a Eivissa va molt a la natura per inspirar-se: «M’aixeco molt d’hora, vaig immediatament a la natura quan la llum està bé amb la meva càmera per hores i hores. No pinto els quadres segons les fotografies, només vaig a estudiar la llum». Després va a casa i treballa unes hores.
La cultura a Eivissa
«Hi ha una cultura molt àmplia a Eivissa, moltíssima. Si no vius aquí, ni la coneixes», sosté l’artista. «L’illa encara té un efecte màgic, gràcies a la seva llum i l’amabilitat dels eivissencs, que afortunadament sempre es mantenen fidels a ells mateixos, així com a la bellesa de la natura», creu Courtens: «És una illa en constant desenvolupament i podria ser un exemple per tota Europa quant a convivència».
Així i tot, reconeix que no tot és perfecte a les Pitiusas: «Hi ha aspectes crítics com l’habitatge pels residents i treballadors, la protecció de la natura, la puresa de l’aire...». Però creu que hi ha una certa resistència: «Els diners a Eivissa no ho han de dominar tot, hem de conviure en amor i pau: no hem d’oblidar que el món ens pertany a tots».
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