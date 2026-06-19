IDÒ! | SANTIAGO ANDRADA | ARGENTÍ A EIVISSA
Els imprescindibles de Buenos Aires
«Recomano el Jardín Japonés, la Glorieta en el parc Manuel Beldrano, on ballen tango…», comença a llistar Santiago Andrada, jove argentí que viu a Eivissa, sobre els llocs que li agraden de la seva ciutat natal, Buenos Aires. «En aquell mateix parc hi ha una estàtua de la llibertat, que és la versió original, abans que se n’anés a fora, als Estats Units», assegura Andrada.
«També tenim el monument a La Carta Magna i a les Quatre Regions Argentines...», segueix l’argentí. «L’Ateneu Grand Splendid és una de les biblioteques més grans de Buenos Aires, construïda a un teatre, està el Museu Nacional de Belles Arts...», afirma sobre l’oferta cultural més destacada.
«El cementeri de la Recoleta té molts bars molt polits al seu voltant, també està l’Obelisco, el teatre Cervantes, el Colón...», explica Andrada, que admet: «I podria seguir, perquè em conec Buenos Aires de punta a punta». També afirma que Espanya és «molt pareguda a Buenos Aires», donada la quantitat de coses que conté el país, pel que ha pogut veure fins al moment.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària
- Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social