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IDÒ! | SANTIAGO ANDRADA | ARGENTÍ A EIVISSA

Els imprescindibles de Buenos Aires

Jardín Japonés a Buenos Aires.

Jardín Japonés a Buenos Aires. / Juan Ignacio Roncoroni

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Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

«Recomano el Jardín Japonés, la Glorieta en el parc Manuel Beldrano, on ballen tango…», comença a llistar Santiago Andrada, jove argentí que viu a Eivissa, sobre els llocs que li agraden de la seva ciutat natal, Buenos Aires. «En aquell mateix parc hi ha una estàtua de la llibertat, que és la versió original, abans que se n’anés a fora, als Estats Units», assegura Andrada.

«També tenim el monument a La Carta Magna i a les Quatre Regions Argentines...», segueix l’argentí. «L’Ateneu Grand Splendid és una de les biblioteques més grans de Buenos Aires, construïda a un teatre, està el Museu Nacional de Belles Arts...», afirma sobre l’oferta cultural més destacada.

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«El cementeri de la Recoleta té molts bars molt polits al seu voltant, també està l’Obelisco, el teatre Cervantes, el Colón...», explica Andrada, que admet: «I podria seguir, perquè em conec Buenos Aires de punta a punta». També afirma que Espanya és «molt pareguda a Buenos Aires», donada la quantitat de coses que conté el país, pel que ha pogut veure fins al moment.

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