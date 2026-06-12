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Andrea Bonet Tur, Eivissenca a Corea del Sud: Menjars coreans no tan coneguts
«Si parlem de menjar coreà tradicional de veres i no tant dels plats que surten sempre als K-drames o que s’han fet superconeguts entre estrangers, hem de conèixer aquests». Alguns d’aquests plats més famosos poden ser el kimchi, el bibimbap o la barbacoa coreana, però Andrea Bonet Tur, eivissenca que viu a Corea del Sud, enumera alguns plats del país asiàtic que considera que s’han de fer més famosos: «Corea té una gastronomia molt més profunda i interessant del que molta gent imagina», sosté la jove.
«Per exemple, hi ha plats com el seolleongtang, una sopa blanca feta bullint ossos de vedella durant hores i hores, amb un sabor molt suau, però molt reconfortant. És d’aquells plats que mengen molt els coreans en el seu dia a dia i que agrada molt també a estrangers, perquè no és picant», afirma Bonet. «Un altre molt recomanable és el galbitang, una sopa clara amb costella de vedella, molt saborosa i un poc més ‘elegant’», compara amb el caldo anterior.
Tur recomana també el samgyetang: «És un pollastre sencer farcit d’arròs glutinós, all, dàtils jujube i ginseng, molt tradicional i relacionat amb la medicina tradicional coreana i amb la idea de recuperar energies, sobretot a l’estiu».
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