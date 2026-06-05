Corea del Sud no és només Seül

«Recomano que no es viatgi només a Seül, perquè molta gent ve a Corea i sí que alguns viatgen a diferents llocs, però moltes persones es queden només a la capital», sosté Andrea Bonet Tur, jove eivissenca que viu a Corea del Sud: «Jo ho sé perquè quan treballava en un hostal, fent un voluntariat, vaig conèixer molta gent que viatjava, òbviament, i molts afirmaven que només es quedaven a Seül. En aquell moment pensava: ‘Déu meu, el que t’estàs perdent!’».

«He anat a altres llocs com Gyeongju, que és supercultural, té un món de palaus, té tombes de reis... És superinteressant», assegura. «Encara vull anar a un lloc superfamós que és una illa, que es diu Jeju», explica sobre el seu pròxim destí al país asiàtic.

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Encara que recomani anar també a ciutats que es trobin fora de Seül com ara «Suwon, Busan, Jeonju, Gangneung, Andong...», té, així mateix, algunes recomanacions d’espais per visitar a la capital: «El Palau Gyeongbokgung, tot el barri de Jongno i palaus i temples que hi ha a la zona, el temple de Jingwansa, el riu Cheonggyecheon, el riu Han, el parc Haneul, la Torre Namsan i el parc que hi ha prop…», per exemple.