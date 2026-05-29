IDÒ! | MARIA LOZANO JUAN | EIVISSENCA A PARÍS

Imprescindibles de París

Turistes davant de la torre Eiffel a una imatge d'arxiu. / Olivier Hoslet

Samia Khenien

Eivissa

«A banda de tot el que són els llocs emblemàtics, hi ha molt més per fer a París», explica Maria Lozano Juan, jove de 26 anys que fa menys d’un que se’n va anar a viure a la ciutat francesa. Així, a més de visitar la torre Eiffel i els jardins de Versailles, afirma que «s’ha d’anar a visitar els museus, són increïbles», promet. «No només el Louvre, tampoc, n’hi ha molts més superinteressants i, a més, més barats», sosté Lozano.

«Recomano sobretot la part de Montmartre, que és la zona on han viscut molts artistes molt coneguts, pintors... És una zona que té una essència molt especial», assegura l’eivissenca. «També recomano moltíssim passejar pels jardins, que hi ha per tota la ciutat», diu: «Hi ha uns jardins preciosos, fins i tot pots anar a seure a la gespa i fer un pícnic: és increïble».

«A més, hi ha tot l’oci de restauració, com ara restaurants, cafeteries... hi ha uns ambients molt interessants», justifica Lozano: «Es menja molt bé a París». «També es pot, simplement, recórrer la ciutat en si. Tota la part arquitectònica que té és superinteressant: totes les carreteres per les quals vagis, sempre hi trobaràs algun monument o algun edifici que és diferent o que et crida l’atenció», conclou la jove.

