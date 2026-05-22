IDÒ! | FEDERICO LUBIAN | CÀNTABRE A EIVISSA
Imprescindibles de Castro Urdiales a Cantàbria
«Encara que és un poble petitet, té cosetes», explica Federico Lubian, home càntabre de Castro Urdiales que ara per ara viu a Ibiza, sobre el seu lloc d’origen. «Si vas per Setmana Santa tenim la Pasión Viviente», explica. Aquesta és una representació de la passió de Crist, des del darrer sopar, fins a la crucifixió, la mort i la resurrecció i el 2012 va ser declarada Festa d’Interès Turístic Nacional.
«Hi ha molta cultura, tenim una església romànica, un pont romànic, una fortalesa també dels romànics», llista Lubian.
A més de la història i cultura que ofereix Castro Urdiales, destaca el seu menjar: «A qualsevol lloc que vagis a menjar serà increïble», considera Lubian. «Des d’una entrepaneria, on et fan uns entrepans que ni t’imagines com estan de bons, per sis euros». Explica que també tenen llocs com La Txalupa, «és el millor lloc per menjar al meu poble, tens un menú que quasi guanya una estrella Michelin per 12 euros», comenta Lubian.
Explica que a Cantàbria senten «una veneració especial per la truita de patates», però el seu plat preferit, encara que no sigui molt càntabre és «la fabada asturiana». De plats més pròpiament càntabres destaca «el cocido lebaniego, que sí que és recepta tradicional de Cantàbria i està boníssim».
Suscríbete para seguir leyendo