IDÒ! | ALBA INTOCCIA | EIVISSENCA A PAÏSOS BAIXOS

El mercadet del Dia del Rei a Holanda

Llibres i antiguitats als mercadet de Sant Jordi. / Toni Escobar

Samia Khenien

Eivissa

«Sovint fan mercadets aquí», explica Alba Intoccia, jove eivissenca que viu al Països Baixos des de fa un parell d’anys. «El Dia del Rei, que va ser fa no molt, el dia 27 d’abril, pots sortir al carrer i tothom, inclús famílies, nens i tal, surten a vendre el que vulguin. No cobren impostos i és legal», explica Intoccia sobre una de les seves activitats preferides al país.

«Estava caminant pel parc i vaig dir ‘això em recorda molt al mercadet de Sant Jordi a Eivissa», manté: «Tothom venent coses que no volen...».

Koningsdag en holandès és un festiu nacional celebrat el dia d’aniversari del rei, explica la Casa reial dels Països Baixos a la seva pàgina web. «Si el 27 d’abril cau en diumenge, el Dia del Rei se celebra el dia anterior», conté la web: «Igual que amb el rei Willem-Alexander, la festa nacional (llavors el Dia de la Reina) es va celebrar en els aniversaris reals de la reina Wilhelmina i la reina Juliana, el 31 d’agost i el 30 d’abril, respectivament». Especifiquen, a més, que la reina Beatriu «va decidir que el Dia de la Reina no tindria lloc en el seu propi aniversari, el 31 de gener, sinó el 30 d’abril, l’aniversari de la seva mare, la reina Juliana».

Els carrers el Dia del Rei no només s’omplen de mercadets, sinó que tothom porta accessoris i roba taronja, el color nacional d’Holanda.

