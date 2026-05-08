Participa al tercer Concurs de Fotografia d'IDÒ!
Diario de Ibiza i Diario de Mallorca premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes
Redacció IDÒ
El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.
«Paisatges de les Illes»
Les fotografies hauran de retratar espais urbans o rurals de les Illes Balears, entenent-los com a part fonamental de la nostra identitat cultural.
L’objectiu és fer valdre la mirada humana sobre el territori, la memòria i la connexió entre persones, entorn i identitat.
Idò, t’atreveixes a capturar el ritme de les illes en una imatge?
QUI POT PARTICIPAR?
Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.
El concurs compta amb una única categoria.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.
COM PARTICIPAR?
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic fins al 6 de juliol de 2026 a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.
JURAT I PREMIS
El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:
Un conjunt de productes de Hierbas de Ibiza.
El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.
CONVOCATÒRIA
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
