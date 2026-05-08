IDÒ! | MARIELA MARÍ | EIVISSENCA A BARCELONA

Recomanacions de música en català

Integrants del grup Txarango. / Toni Albir

Samia Khenien

«M’agrada molt Antònia Font, és el meu grup preferit des de fa molts anys», explica Mariela Marí, empresària eivissenca que viu a Barcelona. «És un grup mallorquí, i m’agraden molt les seves cançons», sosté.

«De fet, escolto molta música en català, perquè m’és més fàcil», considera Marí, donat que la seva llengua materna és el català i la llengua que més parla en general: «Musicalment, no sóc gaire bona, però sí que m’agraden les lletres», justifica.

«M’agraden molt Txarango, Manel, els Amics de les Arts,...», assenyala Marí: «Hi ha ara un grup de joves que fan una música molt divertida, que es diu La Ludwig Band, i són de Tarragona», recomana.

«Si veus el meu Spotify, és Antònia Font, Txarango, Manel, els Amics de les Arts, La Ludwig Band...», recorda Marí, a més d’assenyalar: «M’agrada molt un cantautor de Solsona, que es diu Roger Mas, que té alguna versió de les cançons que coneixem de tota la vida d’Uc». Puntualitza: «Evidentment, m’agrada molt Uc, als meus dos fills els agrada molt Ressonadors, i intentem no perdre’ns els seus concerts». «Uc i Ressonadors són la columna central de la música a casa nostra», finalitza Marí.

