Alba Intoccia, jove eivissenca a Països Baixos: "Semblances entre Eivissa i Holanda? Estan plenes d’holandesos"
Aquesta jove eivissenca de 24 anys ara viu als Països Baixos, on treballa a una botiga i estudia programació, encara que li agradaria tornar a l’illa en algun moment
«Ara mateix treballo a una sabateria d’aquí, d’Holanda, mentre estudio en línia», explica Alba Intoccia, eivissenca de 24 anys que fa un parell d’anys que viu al país del nord d’Europa. «Estudio un grau superior en programació, programo sobretot en Java, que em diuen que és el més difícil, però que al final serveix per a moltes coses», manté la jove.
«A Carlos [la seva parella] li va sorgir una feina aquí i em va preguntar si vindria», comenta sobre com va arribar als Països Baixos: «Nosaltres en realitat volíem estar a Eivissa, però ell no podia trobar res per viure a l’illa i jo no volia viure a Barcelona, que era l’altra opció». «A Holanda tinc el meu grup d’amics, que som tots del sud d’Europa, grecs, italians, espanyols, portuguesos... Sobretot faig coses amb ells», manté: «També m’he apuntat a salsa».
Diferències entre Espanya i Països Baixos
«Hi ha molta diferència», comenta Intoccia sobre les oportunitats que sent que se li presenten a Holanda per contra d’Eivissa i d’Espanya en general: «Aquí, paguem un lloguer de 1.200 euros per un pis que és petit, per a dos persones està molt bé. A Eivissa mai podries trobar alguna cosa així per viure dos i molt menys cobrant el que cobres allà», lamenta la jove. «Estalviar és molt més fàcil en aquest país i la diferència més gran que hi veig és en l’àmbit de vida i d’estalvis», esmenta. «Aquí necessites l’anglès sempre, encara que si saps holandès és moltíssim millor, t’adaptaràs millor a la societat», menciona Intoccia.
Sobre les semblances entre Eivissa i Holanda riu: «Està ple d’holandesos». «Quan vaig anar per darrer cop a Eivissa l’avió anava ple d’holandesos, jo era l’única espanyola i arribo a l’illa, passejo i només sento holandès pels carrers», segueix la jove.
La llengua que fa servir
«Parlo català amb la meva parella, perquè ens agrada, però en el meu grup d’amics, a la feina i tot, parlo en anglès», menciona sobre la llengua que fa servir al país: «A la feina parlo també un poquet d’holandès, el que arriba al meu coneixement, però tota la resta és en anglès».
Sobre si troba a faltar Eivissa respon: «Sí, moltíssim, sempre. Sento que per molts viatges que faci i altres llocs que visiti, no he anat mai a un lloc com Eivissa, a escala de gent, el lloc en si mateix...». Especifica que «el millor poble que existeix en el món sencer» és Santa Eulària. «Ara que he vingut a Holanda entenc per què tothom se’n va a Eivissa o a Espanya en general», comprèn Intoccia.
El lloc a Holanda que li recorda un poc a Eivissa són els mercadets: «El 27 d’abril és el dia del Rei i tothom surt al carrer a vendre el que vulguin, no es cobren impostos i és legal», explica la jove, que és quelcom que li recorda al mercadet de Sant Jordi on anava de petita.
«Per sort, d’Eivissa a la meva ciutat a Holanda hi ha vol directe», comenta Intoccia: «Visc a 15 minuts de l’aeroport i allí agafo el vol a Eivissa, que a l’hivern surt tres cops a la setmana i a l’estiu cada dia. Em sorprèn bastant». «Jo vaig com tres cops a l’any [a l’illa], així que tampoc vaig tant. Intentaré anar més», sentencia.
