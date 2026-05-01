Aquests són els guanyadors i finalistes del segon Concurs de Fotografia d'IDÒ
Les imatges seleccionades destaquen per fer valdre la cultura i les tradicions de les Balears
Redacció IDÒ
El segon Concurs de Fotografia d’IDÒ, amb la temàtica “Cultura viva: sons i tradicions de les Illes”, ha reconegut el talent de fotògrafs que han sabut capturar l’essència cultural del territori a través d’imatges plenes d’identitat, colors, tradicions i proximitat.
El jurat ha destacat la qualitat i sensibilitat de les obres presentades. Tant els guanyadors com els finalistes han estat felicitats per la seva capacitat de transmetre l’esperit de l’illa mitjançant la fotografia.
Els premiats d’aquesta primera edició han estat:
Diario de Mallorca: Maria Antònia Cifre Ramis amb 'Sant Antoni', que ha guanyat una entrada doble per al concert de Pitxorines dins del marc del Cranc Illa de Mallorca Festival.
- Diario de Ibiza: Iris Solana Sánchez amb 'Tres mirades d'Eivissa', qui rebrà un lot de productes de Hierbas de Ibiza.
L’organització ha valorat molt positivament la participació i preveu futures edicions del concurs per continuar promovent la cultura local i la creativitat fotogràfica a les illes.
