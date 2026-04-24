IDÒ! | MARIELA MARÍ | EIVISSENCA A BARCELONA
Recomanacions de llibres en català
«El primer llibre que vaig llegir en català va ser ‘la Plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda», explica Mariela Marí, eivissenca que fa quasi quaranta anys que viu a Barcelona. «El vaig llegir perquè davant de casa meva hi havia una llibreria i anaven a llançar [als fems] tota la col·lecció sencera de llibres de na Mercè Rodoreda».
«Amb ‘La Plaça del Diamant’ em vaig guanyar una baralla amb el meu pare, perquè el vaig enganxar un divendres a la tarda i no el podia deixar, era tardíssim i jo encara amb les llums enceses», comenta Marí.
«El segon llibre va ser ‘Mecanoscrit del segon origen’, de Manuel de Pedrolo», segueix: «Els dos autors em van marcar moltíssim».
«Vaig llegir ‘Les calces del sol’, de Regina Rodríguez Sirvent, un llibre que em va fer riure molt», continua.
També llegeix novel·la traduïda: «La traducció de Pau Vidal de l’italià al català de les novel·les d’Andrea Camilleri, ‘Montalbano’, un inspector d’una ciutat fictícia, és realment bona». Explica que Vidal tradueix els personatges «a diverses parles del català, com ara mallorquí, català més oriental... Les traduccions que s’han fet tenien molt bona relació amb les personalitats».
