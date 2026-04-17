IDÒ! | THOMAS SCALISE | EIVISSENC A VILANOVA I LA GELTRU

Les rutes per Montserrat a Barcelona

El Cavall Bernat del massís de Montserrat.

El Cavall Bernat del massís de Montserrat. / Joan Esteve

Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

«M’encanta el senderisme, encara que mai m’ubico i sempre vaig per on sigui...», explica Thomas Scalise, jove informàtic que viu al sud de la ciutat Comtal. «El que més he gaudit de rutes són per Montserrat», assegura.

«Montserrat és meravellós, hi ha una ruta bastant tècnica que s’ha de fer amb escales, grapes i cordes també», encara que el jove sol fer la ruta per on has de caminar, simplement: «Vaig a fer un poc d’esport, només em fixo en els cartells per no perdre’m i per trobar els llocs més polits de la serra».

Explica que no només hi ha rutes complicades, «hi ha per tots els nivells». «Les més senzilles, sense sortir per camins prefabricats, per anar als miradors amb aquelles vistes tan impressionants, es pot anar fins al refugi i menjar un arròs...», les que estan dissenyades per fer-les en família i les que estan pensades per als «més aventurers» i experts, com les esmentades anteriorment.

Noticias relacionadas y más

«Recomanaria estar atent al temps perquè no agafi ningú desprevingut, ni la pluja, ni cap ràfega de vent, donat que pot ser perillós», adverteix Scalise, que als menys experimentats recomana no sortir-se dels camins i, per a tothom, portar aigua, menjar i el telèfon mòbil, en especial si es vol fotografiar l’entorn natural.

