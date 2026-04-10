«L’esplendor» de Mistràs, a Grècia
Samuel Hortal, historiador eivissenc que viu a Barcelona, explica l’interès que pot tenir la ciutat de Mistràs, a Grècia, les ruïnes de la qual foren declarades patrimoni de la humanitat per la Unesco el 1989.
«És una ciutat medieval construïda el 1249 per Guillem II de Villehardouin, després de la Quarta Croada». Anuncia que després del 1262 «la van recuperar els bizantins i es convertí en el principal centre de poder del sud de l’actual Grècia: primer com a base militar i, des de 1348, com a capital del Despotat de Morea». Al segle XV, en concret el 1460, fou «conquerida pels otomans i ocupada també pels venecians, fou abandonada progressivament després de 1834 en el context de la guerra d’independència grega, després de tres segles de decadència», afegeix l’historiador.
Mistràs destaca «per la seva gran riquesa monumental: sobresurten l’església de Sant Demetri, així com els monestirs del Brontochion i de Crist Zoodotes i temples com Hagioi Theodoroi, la Hodegetria, Santa Sofia, la Peribleptos, l’Evangelistria i la Pantanassa, que exemplifiquen l’esplendor religiosa i artística de la ciutat».
Avui dia encara és a un «turó molt polit» i és «una visita circular». Explica Hortal que «vas als llocs i després pots anar a veure Esparta».
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano