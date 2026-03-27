IDÒ! | BÀRBARA MUNAR | DIETISTA EIVISSENCA
Xerrada sobre l’alimentació saludable a la menopausa
Bàrbara Munar, dietista eivissenca especialitzada en menopausa duu a terme una xerrada al Club Diario de Ibiza a les set i mitja de la tarda aquest divendres dia 27 de març.
«El meu missatge a xarxes socials és convèncer o educar les dones, explicar-les que en la menopausa no es tracta de menjar menys, es tracta de menjar millor», assegura la dietista sobre la seva tasca diària, avançant d’aquesta manera per on anirà la seva xerrada.
«La majoria de les dones que tenim més de 40 anys hem fet dieta, moltes dones hem estat a dieta tota la vida, i quan arribem a aquesta etapa es tracta de trencar amb el bucle de dietes insatisfactòries», manté l’especialista.
Sobre la dieta eivissenca explica que aquesta es troba dins de la dieta mediterrània i, com a tal, és «una manera de menjar totalment basada en aliments saludables i que haurien d’estar inclosos en qualsevol nutrició que faci una dona madura. Hi ha verdures, fruites, carns blanques i vermelles, fruits secs com les ametlles, tot el que menja tradicionalment una persona d’aquí entra dins dels bons hàbits per a la menopausa i pot esdevenir en una longevitat saludable», sintetitza. Un punt d’inflexió per viure més anys, però sobretot, «per viure’ls millor».
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su "casita de madera"
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club de Ibiza
- Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
- Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante
- Del llaüt al bullit: Ibiza revive su tradición marinera en el puerto