IDÒ! | EDUCACIÓ
De Menorca a Eivissa, i a l’inversa, per la llengua
Els instituts Isidor Macabich d'Eivissa i el Cap de Llevant de Menorca participen en el programa 'Parlem català' que promou un intercanvi de l'alumnat d'ambdós centres
L’institut Isidor Macabich d’Eivissa i l’institut Cap de Llevant de Menorca fan un intercanvi d’alumnes per a la promoció de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
«‘Parlem català’ és un programa d’intercanvis de centres dels territoris de parla catalana», explica Antònia Pascual, professora de català del centre i coordinadora del programa a l’institut. «Està parcialment subvencionat pel Govern balear i en el nostre cas és un intercanvi entre illes: Eivissa-Menorca», afegeix Pascual, que explica que el centre menorquí es troba a Maó.
«Hi havia l’opció d’anar a altres territoris de parla catalana, com Catalunya, però aquí hem decidit fer-ho entre illes», aclareix Pascual: «L’objectiu d’aquest programa és promocionar, en l’àmbit social i educatiu, la llengua catalana, mitjançant la convivència entre l’alumnat de les diferents illes, a més de potenciar la varietat dialectal que tenim a les Illes Balears».
Els alumnes que participen
«En el nostre cas, els alumnes de l’Isidor Macabich són alumnes de primer i de segon d’ESO i, en el cas de Menorca, són alumnes de primer de Secundària, que tenen uns 12 anys», comenta Pascual, a més d’explicar que són uns «29 alumnes de cada centre».
«El mínim per a poder dur a terme l’intercanvi, que ha proposat el Govern, són 20 alumnes i el màxim ve a gust de cada centre», diu Pascual, que aclareix que en el cas de l’Isidor Macabich serien uns 30: «Nosaltres, quan vàrem dur a terme la primera reunió amb els de Menorca, vàrem decidir que 30 alumnes era suficient, per facilitar la gestió de tot l’intercanvi».
«La selecció d’alumnes és tant de voluntaris com elegits pel centre», explica Pascual: «Primer, de part dels professors de català i de la comissió i els tutors, vàrem decidir quins alumnes compleixen amb una sèrie de requisits, sobre tot el fet que parlessin català, donat que tenim molts alumnes que no el parlen i era interessant que es complís l’objectiu principal, que és parlar català i que es faci servir la llengua, almenys de manera vehicular. A partir d’aquí es va plantejar la proposta a l’alumnat i ells varen decidir si els interessava, varen continuar o rebutjar la proposta, segons cadascun, a més d’algun que altre que nosaltres no havíem tingut en compte que es varen apuntar com a voluntaris i se’ls va acceptar», sosté la professora.
L’acollida als alumnes
«El que s’ha plantejat és que quan ells arribin a Eivissa passarem les hores educatives amb ells, prepararem activitats perquè coneguin una mica la riquesa cultural, patrimonial i històrica de l’illa», comenta Pascual sobre com planegen l’acollida, i continua: «Després, s’han fet parelles, un alumne d’Ibiza per un de Menorca, i estaran amb les famílies a les tardes».
«Les tardes, en principi, són de les famílies i se’ls va comentar que seria interessant que duguessin a terme activitats amb ells o visites a altres pobles d’Eivissa, donat que nosaltres als matins no podem anar a tot», explica Pascual sobre les activitats que faran els estudiants a les tardes: «De totes maneres, sí que estem plantejant, juntament amb els de Maó, a veure si els interessa la proposta, de dijous fer una activitat conjunta tot l’alumnat, anar a qualsevol banda i poder trobar-nos allà i fer alguna activitat grupal».
«No tenim moltes hores de matins, però el primer dia, quan arribin els alumnes menorquins, ens quedarem al centre, a Eivissa i aquí farem unes dinàmiques perquè es puguin presentar i conèixer entre ells», comenta. «Dijous es fa una sortida a ses Salines per explicar el seu valor ecològic, la biodiversitat de la zona i la importància històrica de la sal. A més, divendres anem a Dalt Vila i farem una visita guiada, a càrrec del centre d’interpretació Madina Yabisa, que ens farà un recorregut per les murades renaixentistes».
Els alumnes que participen de l’intercanvi no duran a terme classes «normals»: «Només es faran les activitats conjuntes», explica Pascual.
La coordinadora al Macabich
Antonina Pascual, com a docent a l’institut Isidor Macabich, forma part del departament de Llengua i Literatura Catalana: «A més, sóc la coordinadora de la comissió de normalització lingüística», justifica la professora, per tant, que s’encarregui de coordinar i gestionar l’intercanvi.
També realitzen altres projectes, «sobretot impulsant la llengua catalana a dins del centre i també alguna activitat amb les famílies, en global», a banda de l’intercanvi.
Pascual és el primer any que està a l’Isidor Macabich, però explica que l’any passat el centre va intentar duur a terme aquest mateix intercanvi i no es va poder realitzar completament: «El nostre institut va acollir gent de Mallorca, però els d’Eivissa no hi varen poder anar». No sap a quina problemàtica es deu.
