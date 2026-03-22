Bàrbara Munar, dietista a Eivissa, sobre l'alimentació en l'etapa de menopausa: "És un moment clau per realitzar canvis tant en l’alimentació com en l’estil de vida"
La professional de l'alimentació proposa deixar de costat les dietes restrictives i construir una relació més sana amb el menjar
La menopausa no és només una etapa biològica, sinó un moment clau per replantejar la relació amb l’alimentació i els hàbits de vida. Així ho defensa la dietista eivissenca Bàrbara Munar, que recentment ha posat el focus en la necessitat de canviar el discurs dominant: no es tracta de menjar menys, sinó de menjar millor. Una idea cada vegada més compartida entre els professionals que aposten per la salut femenina a partir dels 40 anys.
Segons Munar, moltes dones arriben a la menopausa amb una llarga trajectòria marcada per la cultura de la dieta. "La majoria de les dones que tenim més de 40 anys hem fet dieta, moltes hem estat a dieta tota la vida", afirma. Aquest historial, explica, condiciona la manera com s’afronta aquesta nova etapa, sovint des de la restricció i la frustració. Per això, insisteix en la necessitat de trencar amb aquest "bucle de dietes insatisfactòries" i construir una relació més saludable amb el menjar.
En aquest context, la dietista reivindica el valor de l’alimentació mediterrània, especialment l’estil de dieta propi d’Eivissa, on la tradició culinària es basa en productes frescos i variats. "És una manera de menjar totalment basada en aliments saludables", assegura. Verdures, fruites, carns, peix i fruits secs formen part d’una dieta que, segons Munar, ja compleix amb els requisits per afavorir una menopausa saludable i una major longevitat.
No obstant això, el repte no és tant canviar els aliments com ajustar-ne les proporcions. Munar apunta que moltes dones haurien d’incrementar la ingesta de proteïnes de qualitat, essencials per mantenir la massa muscular, protegir els ossos i reforçar el sistema immunitari. També recomana augmentar el consum de fruites i verdures, ja que detecta que "gairebé cap dona que arriba a consulta menja prou racions", un factor que pot incrementar la inflamació i el risc de malalties.
Pel que fa als hidrats de carboni, la seva proposta no és eliminar-los, sinó reduir-ne la quantitat en alguns casos. "Tot el que es menja tradicionalment aquí entra dins dels bons hàbits", recorda, insistint que no hi ha aliments prohibits, sinó contextos i racions adequades.
Una vida més llarga i amb millor qualitat
Un dels punts centrals del seu discurs és el paper de la menopausa com a catalitzador de processos d’envelliment. L’augment de la inflamació i del risc cardiovascular —principal causa de mort en dones— obliga a prendre consciència de la importància dels hàbits. "És un moment clau per realitzar canvis tant en l’alimentació com en l’estil de vida", afirma. No només per transitar millor aquesta etapa, sinó per assentar les bases d’una vida més llarga i amb millor qualitat.
En aquest sentit, Munar defensa una visió integral de la salut que inclou, a més de la nutrició, l’activitat física i la gestió de l’estrès. L’exercici, subratlla, no ha de tenir com a únic objectiu aprimar-se, sinó mantenir la mobilitat, reduir el risc cardiovascular i millorar el descans. Tot i que l’entrenament de força ha guanyat protagonisme en els últims anys, especialment per prevenir l’osteoporosi, adverteix que no s’han d’oblidar altres components com el treball cardiovascular i la flexibilitat.
Un altre dels grans fronts és la lluita contra la desinformació. Les xarxes socials, on Munar compta amb una àmplia comunitat, s’han convertit en un altaveu tant de continguts rigorosos com de mites sense base científica. "Qualsevol mite que hagi sortit a xarxes socials, una dona de més de 40 anys l’haurà escoltat", lamenta. Des de la demonització dels ous o els greixos en dècades passades fins al rebuig actual als carbohidrats o idees com que la fruita engreixa a la nit, la dietista denuncia que aquestes creences continuen molt arrelades.
Per a Munar, l’origen d’aquesta problemàtica es troba en la denominada cultura de la dieta, que es va consolidar a partir dels anys 60 i 70 en un context d’abundància alimentària. Davant d’aquest escenari, reivindica el retorn al sentit comú: "Tot el que soni a màgia o promesa ràpida es un mite".
Amb la seva ponència 'Alimentació sense regles, hàbits per a una menopausa i longevitat saludable', que impartirà pròximament, Munar vol precisament contribuir a aquest canvi de mirada. Un enfocament que posa l’accent en l’educació nutricional i en l’empoderament de les dones per prendre decisions informades sobre la seva salut.
D’aquesta manera, la menopausa deixa de ser vista com una etapa de pèrdua per convertir-se en una oportunitat per revisar hàbits, desfer-se de creences limitants i construir una relació més sana amb el cos i l’alimentació. Un punt d’inflexió per viure més anys, però sobretot, per viure’ls millor.
