IDÒ! | ALIMENTACIÓ
Bàrbara Munar, dietista a Eivissa: «No canviaria res de la nutrició eivissenca»
La dietista eivissenca Bàrbara Munar, especialista en menopausa, farà una xerrada el dia 27 de març al Club Diario de Ibiza per fer divulgació d'una alimentació saludable
«El meu missatge a xarxes socials és convèncer o educar les dones, explicar-les-hi que en la menopausa no es tracta de menjar menys: es tracta de menjar millor», assegura Bàrbara Munar, dietista eivissenca que viu a Girona i que el pròxim divendres dia 27 farà una ponència, ‘Alimentació sense regles, hàbits per a una menopausa i longevitat saludable’, al Club Diario a les set i mitja de la tarda.
Munar és, alhora, periodista i afirma que té un compte d’Instagram amb molts seguidors on fa divulgació sobre la seva especialitat. «La majoria de les dones que tenim més de 40 anys hem fet dieta, moltes dones hem estat a dieta tota la vida, i quan arribem a aquesta etapa es tracta de trencar amb el bucle de dietes insatisfactòries», manté l’especialista.
Es menja bé a Eivissa?
«L’alimentació eivissenca és una dieta clarament mediterrània, una manera de menjar totalment basada en aliments saludables i que haurien d’estar inclosos en qualsevol nutrició que faci una dona madura», assegura Munar sobre l’alimentació a l’illa: «Hi ha verdures, fruites, carns blanques i vermelles, fruits secs com les ametlles, tot el que menja tradicionalment una persona d’aquí entra dins dels bons hàbits per a la menopausa i pot esdevenir en una longevitat saludable», sintetitza.
«No canviaria res de la nutrició eivissenca, que com a alimentació mediterrània és clarament antiinflamatòria», afegeix. «L’únic que s’hauria de modificar, possiblement, són les quantitats, és a dir, Hauríem de menjar més proteïnes del que estem acostumades, més verdures i més fruites i potser, alguns casos com els hidrats de carboni, com el pa o la patata, sense eliminar-lo, sí reduir-los un poc», recomana la dietista.
«A partir dels 40 anys es tracta d’entendre que hem de menjar més i millor que quan teníem 20 anys. Hem de menjar més proteïnes de qualitat per crear múscul, per protegir els ossos i per millorar el sistema immunitari», considera Munar.
«També hem de menjar més greixos per ajudar a sintetitzar hormones i per reduir el risc cardiovascular, que augmenta amb la menopausa i és la principal causa de mort en la dona. En aquest sentit, hem de menjar més fruites i verdures, quasi cap dona que m’arriba a consulta menja prou racions de fruites i verdures, i com menys fruita i verdura, major inflamació i més possibilitats de desenvolupar malalties i, per tant, augmenta el risc de mort», explica la dietista.
«La menopausa és el catalitzador de molts processos d’envelliment, perquè augmenta la inflamació i és un moment clau per a la dona per realitzar canvis tant en la seva alimentació com en el seu estil de vida», considera Munar, que ho recomana no només «per a transitar la menopausa de manera més tranquil·la», sinó per «posar les bases per poder viure més anys». «Les dones vivim més anys que els homes, però en l’actualitat tenim menys qualitat de vida que ells, ens posem malaltes més sovint», explica la dietista.
Notícies falses entorn de l’alimentació
«Una dona a partir dels 40 anys, qualsevol mite que hagi sortit a xarxes socials, l’haurà escoltat, apuntat i, possiblement, posat en pràctica», lamenta Munar: «La cultura de la dieta que més o menys s’inicià als anys 60 o 70, coincideix, justament, amb una època de superàvit econòmic i alimentari. No hi havia tants mites durant la Guerra Civil espanyola perquè hi havia fam», afegeix. «Aquest moment de superàvit de menjar afavoreix que tot el món pugui alimentar-se i és quan comença l’anomenada ‘cultura de la dieta’ i allà és quan comencen els mites».
«Abans eren els ous que ‘produïen colesterol’, després els greixos ‘engreixaven’ i ara diuen que són els carbohidrats els que se suposa que són ‘proinflamatoris’ i ‘engreixen’, a més que de nit ‘no es pot menjar fruita perquè engreixa’ ni després de dinar ‘perquè fermenta’. Tot això és fals», denuncia la dietista. «És una idea que vull transmetre a la xerrada, no hi ha aliments prohibits, es tracta d’aprendre a incorporar-los en les racions adequades durant tot el dia», manté i afegeix: «Tot el que soni a màgia o promesa ràpida és un mite, hem de tornar al sentit comú en l’alimentació».
Altres hàbits saludables
«Jo soc dietista, però una dietista integral, per la qual cosa proposo no només una alimentació saludable, sinó també un estil de vida saludable, format per l’alimentació, l’activitat física i la gestió de l’estrès. I s’hi podria incloure la flexibilitat, també», explica Munar sobre la seva proposta de salut. «L’activitat física no és per aprimar-se, sinó per a ajudar a mantenir una mobilitat que es va perdent amb els anys, per reduir el risc cardiovascular, el cortisol i per poder dormir millor. És, per dir-ho així, un ‘segur de vida’», comenta sobre l’exercici.
Destaca en l’àmbit de l’activitat física que no només s’ha de fer exercici de força «com s’ha posat de moda avui dia», sinó també exercicis cardiovasculars «que fa deu anys eren l’únic que es feia», contraposa la dietista. «És molt important guanyar massa muscular, per prevenir l’osteoporosi, però ens estem oblidant, en l’actualitat, d’altres varietats d’activitat física com el càrdio i la flexibilitat», manifesta Munar, que defensa que «s’ha de portar un equilibri entre totes».
Amb la flexibilitat, a banda de l’exercici, es refereix també que per a una alimentació saludable «i sostenible a la llarga», s’ha de considerar que «no passa res si un dia per esmorzar menges un croissant, al final s’ha d’aprendre a fer la majoria de menjars correctament, però no passa res per incorporar aquests tipus de productes, al contrari: faran que a la llarga portis una alimentació equilibrada», sosté la dietista.
«Moltes dones madures no són conscients que poden patir d’un trastorn de conducta alimentària (TCA), perquè se’ns ha ficat en el cap que s’ha de menjar poc, s’ha d’estar més prima i que hi ha aliments prohibits, i no és així», lamenta Munar: «No és només quelcom que passi a Eivissa, sinó que és un problema endèmic social a escala global».
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos