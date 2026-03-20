Juan Francisco Menacho, eivissenc a Mallorca: «Mallorca és pareguda, però Eivissa té un encant especial»
Aquest home criat a Eivissa viu a Mallorca amb la seva dona, Ana, i no només treballa en diferents sectors, sinó que també està estudiant oposicions
«A Eivissa ve molta gent de fora», explica Juan Francisco Menacho, home de 41 anys sobre el cas de la seva família, que són de Sevilla. «Jo em vaig criar a Eivissa, vaig estudiar al col·legi públic de Santa Eulària i, després, a l’institut Xarc», recorda sobre la seva joventut. «Posteriorment, em vaig dedicar a la restauració amb els meus oncles, que tenien dos restaurants a Cala Llonga». Més tard va començar a treballar a la construcció, abans d’anar-se’n a Mallorca «per amor». Ana, la seva dona, és eivissenca, però li va sorgir una oportunitat de feina a Mallorca, al negoci dels seus pares, i la va acompanyar fins allà.
En arribar a Mallorca es va dedicar a la logística de materials de construcció, a més de continuar estudiant. En l’actualitat treballa a una empresa de càtering aeri, a banda de dur un parell d’anys portant la ‘setmana dels restaurants’ (de l’anglès Restaurant Week) a Mallorca: «El que feim és escollir els millors restaurants de Mallorca i creem un menú degustació especial, sobretot en temporada baixa, quan més costa que hi vagi gent». Realment ho fan durant tot un mes. Explica que li donen «importància al producte local», i que la intenció és doble: «Que els restaurants puguin continuar treballant durant l’hivern i que qualsevol persona tingui la possibilitat de provar un restaurant d’Estrella Michelin, donat que s’ofereix a un preu més assequible». En aquest sentit, és una iniciativa que li agradaria portar a Eivissa aquest any o l’any vinent, i possiblement a Menorca també.
Com és el seu dia a dia
Menacho diu que s’aixeca cada dia d’hora per anar al gimnàs abans de la feina, després treballa i a les tardes estudia per opositar a bombers d’Aena. Els caps de setmana aprofita més per fer escapades amb la seva dona per Mallorca o altres llocs i també per fer rutes en moto amb amics. En aquest sentit, gaudeix molt de la serra de Tramuntana. Comenta que Palma, «encara que no és una ciutat gran», té molta oferta de coses a fer «no t’avorreixes, allà». Ve també molt a Eivissa, donat que tots dos tenen gran part de la família a l’illa, a banda d’amics: «Un cop cada dos mesos, aproximadament».
«Ens agrada molt passejar per Eivissa, és preciós, les platges que té... Mallorca és molt pareguda, però és veritat que Eivissa té un encant especial, també perquè em vaig criar allà», considera Menacho: «Hi ha raconets màgics que em ve de gust tornar a veure, encara que veig que han canviat molt, es troba a faltar».
Parla sovint en diferents dialectes: català estàndard, «perquè és el que vaig aprendre a l’escola», eivissenc i mallorquí. «Però el meu mallorquí no és perfecte», admet Menacho. «A Inca, al centre de l’illa, hi ha gent que parla més mallorquí que espanyol, quan vaig a qualsevol lloc, com el supermercat, em parlen primer en mallorquí», explica.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos