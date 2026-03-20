IDÒ! | SAMUEL HORTAL | EIVISSENC A BARCELONA

Imprescindibles de la Vall de Boí

L'església de Sant Climent de Taüll. / Samuel Hortal

Samia Khenien

Samuel Hortal, historiador eivissenc a Barcelona, explica la ruta que es pot fer per les esglésies a la Vall de Boí, a Catalunya. «Són un conjunt romànic, d’influència llombarda, únic, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco», explica el jove.

Es pot començar el recorregut «a Sant Climent de Taüll, coneguda per les seves pintures murals». Per evitar la degradació de les originals explica que aquestes «es van traslladar al Museu Nacional d’Art de Catalunya a inicis del segle XX» i ara, compten amb reproduccions a l’església.

«La ruta pot continuar per altres esglésies com Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall o Sant Feliu de Barruera», manté. Afegeix que «el romànic, aquí, no és només rellevant per la singular estructura dels campanars, sinó que els frescs són un llenguatge visual pensat per educar i transmetre orde religiós i social, figures simbòliques i escenes fàcilment llegibles per la societat baixmedieval».

A més, «l’aïllament de la vall ha permès conservar aquest patrimoni de manera excepcional, fet que el converteix en un dels exemples històric-artístics del romànic més ben preservats i més singulars a escala internacional», explica l’historiador.

Recomana fer la visita a l’estiu, quan hi ha les Falles de la Vall de Boí.

