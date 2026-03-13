IDÒ! | SAMUEL HORTAL | EIVISSENC A BARCELONA
La ruta de la Guerra Civil a Barcelona
Samuel Hortal, jove eivissenc que viu a Barcelona, resumeix la ruta de la Guerra Civil Espanyola a la ciutat. La ruta mostra la vivència a la ciutat d’aquest conflicte i els espais que encara conserven la memòria d’aquells anys. «Barcelona va patir nombrosos bombardejos, per part de l’aviació feixista italiana aliada amb el bàndol franquista», explica l’historiador.
«Encara avui es poden visitar refugis antiaeris que es varen construir per protegir la població civil, com el Refugi 307 o el Refugi antiaeri de la plaça del Diamant. També es pot visitar la plaça de Sant Felip Neri, «on encara es veuen les marques d’un bombardeig», i que «s’ha tornat popular entre els turistes». Destaca, alhora, les Bateries antiaèries del Turó de la Rovira, que «servien per defensar la ciutat dels atacs aeris».
Hortal considera «interessant» visitar el Museu d’Història de Catalunya: «A la part final de l’exposició permanent, dedicada a la història contemporània, es parla de la guerra civil a Barcelona».
«També es pot parlar de llocs de memòria posterior, com la presó de La Model o el Fossar de la Pedrera a Montjuïc, vers els familiars de les víctimes». Finalment, afegeix el jove, «la ruta ajuda a entendre com la ciutat conserva la memòria històrica, com a forma de justícia i reparació vers les víctimes».
Suscríbete para seguir leyendo