Participa al segon Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Diario de Mallorca i Diario de Ibiza premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ! / DM

Redacció IDÒ

Eivissa

El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.

«Cultura viva: sons i tradicions de les Illes»

Les fotografies hauran de retratar expressions de la cultura popular i la música tradicional de les Illes Balears, entenent-les com una part fonamental del nostre patrimoni i de la nostra identitat. S’hi podran representar instruments tradicionals, balls populars, celebracions i festes, agrupacions musicals, assajos, moments entre bastidors o qualsevol escena que mostri la transmissió i la vivència de la cultura popular. També es podrà capturar l’ambient dels espais on aquesta cultura pren vida: places, carrers, escenaris, trobades populars o racons del poble.

Idò, t’atreveixes a capturar el ritme de les illes en una imatge?

QUI POT PARTICIPAR?

Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.

El concurs compta amb una única categoria.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.

COM PARTICIPAR?

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic ins al 27 d’abril de 2026 a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:

Dues entrades per l'UD Ibiza.

El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.

CONVOCATÒRIA

Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.

TEMAS

