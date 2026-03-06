Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibiza en la ITB de BerlínFin huida expareja tatuadorAtrapados en Tailandia
instagramlinkedin

IDÒ! | VIKY VALLE ESPEJO | EIVISSENCA A BARCELONA

Imprescindibles del Camí de Ronda

Foto del Camí de Ronda.

Foto del Camí de Ronda. / SHUTTERSTOCK

Samia Khenien

Samia Khenien

Eivissa

Viky Valle Espejo, eivissenca que fa quasi deu anys que viu a Barcelona, va fer el camí de Ronda per primer cop el passat setembre amb un amic i el seu cosí. Li va agradar tant, que fins i tot li va recordar a l’illa gran part del paisatge: "La costa Mediterrània s’assembla bastant, és preciosa i li recomanaria a qualsevol persona".

En aquest sentit, explica que van realitzar el recorregut del Baix Empordà, sud i centre, des de Sant Feliu de Guíxols a Tamariu, passant per Platja d’Aro, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Calella de Palafrugell.

"Vam anar de pobres, només recordo que vàrem anar a dos o tres restaurants i la resta vam menjar kebabs o coses del supermercat", explica la jove. El restaurant que destaca, alhora, és La Nova Pasta a la platja de Llafranc, que considera que té "bona relació qualitat-preu per estar tan a prop de la costa".

Noticias relacionadas y más

Tots tres són molt aventurers i van fer la ruta sense descansar durant el dia, per després dormir poc i de qualsevol manera. Adverteix la gent que s’ha de tenir cura de no anar-hi quan plou, "a les zones més escarpades les roques relliscaven molt i era molt perillós". També insisteix a anar amb calçat i materials adients per a la ruta, donat que es pot complicar el camí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents