IDÒ! | VIKY VALLE ESPEJO | EIVISSENCA A BARCELONA
Imprescindibles del Camí de Ronda
Viky Valle Espejo, eivissenca que fa quasi deu anys que viu a Barcelona, va fer el camí de Ronda per primer cop el passat setembre amb un amic i el seu cosí. Li va agradar tant, que fins i tot li va recordar a l’illa gran part del paisatge: "La costa Mediterrània s’assembla bastant, és preciosa i li recomanaria a qualsevol persona".
En aquest sentit, explica que van realitzar el recorregut del Baix Empordà, sud i centre, des de Sant Feliu de Guíxols a Tamariu, passant per Platja d’Aro, Sant Antoni de Calonge, Palamós i Calella de Palafrugell.
"Vam anar de pobres, només recordo que vàrem anar a dos o tres restaurants i la resta vam menjar kebabs o coses del supermercat", explica la jove. El restaurant que destaca, alhora, és La Nova Pasta a la platja de Llafranc, que considera que té "bona relació qualitat-preu per estar tan a prop de la costa".
Tots tres són molt aventurers i van fer la ruta sense descansar durant el dia, per després dormir poc i de qualsevol manera. Adverteix la gent que s’ha de tenir cura de no anar-hi quan plou, "a les zones més escarpades les roques relliscaven molt i era molt perillós". També insisteix a anar amb calçat i materials adients per a la ruta, donat que es pot complicar el camí.
