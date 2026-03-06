IDÒ! | NEREA GARCÍA
Nerea García, eivissenca a la Ciutat Comtal: "Barcelona i Eivissa són les dos molt cosmopolites"
Aquesta jove eivissenca de 19 anys viu a Barcelona per poder estudiar la carrera de Màrqueting i comunicació de moda i li agrada tant la vida a la ciutat com a l’illa
Nerea García és una eivissenca de 19 anys que viu a Barcelona. Està a la ciutat catalana perquè la carrera que li agradava, Màrqueting i comunicació de moda, es fa allà. Els estudis van ser el seu impuls principal, a més del fet que la carrera professional que li agradaria fer no tenia molta sortida a l’illa: "En l’àmbit de moda no vaig trobar gaire a Eivissa", explica la jove.
Va decidir-se per Barcelona, primer perquè allà té família que "hi ha viscut durant molt de temps, a més de voler estar a prop de la mar i tampoc estar tan lluny de l’illa".
El seu dia a dia
Assegura que es desperta cada dia a les sis del matí, s’arregla, després esmorza i intenta sortir a les set de casa "per no arribar tard", donat que comença les classes a les vuit i té "més o menys una hora de trajecte en metro". Acaba les classes a les dos i mitja, torna a casa, dina i intenta "anar al gimnàs com més aviat millor". Després del gimnàs sempre tracta d’estudiar i fer els deures.
Creu que a Barcelona té més oportunitats que a Eivissa en el sector de la moda. "Hi ha moltes més empreses a Barcelona que busquen alumnes en pràctiques, a banda que pots començar a una empresa amb una sucursal més petita a Barcelona i després et poden enviar a Madrid o altres capitals importants", afegeix.
La diferència que més li ha xocat entre la ciutat i Eivissa és "la rapidesa": "Sobretot l’any passat notava que no parava, no tenia cap moment de pausa, anava corrent a totes bandes". Creu, així mateix, que totes dos són "molt cosmopolites", ho justifica perquè "hi ha molts de tipus de persones diferents, molta cultura… Com moltes coses i oportunitats a ambdues".
Les seves classes són en castellà, perquè hi ha "molta gent estrangera", però parla català constantment, amb companys catalans, amics, altres persones de la ciutat, etc. A més, considera que parla quasi tant català a Eivissa com a Barcelona, "però potser a Barcelona un poc més", especifica. No li diuen gaire de l’accent, però sí que li fan preguntes sobre paraules que empra de manera diferent per l’eivissenc com ara "cridar" per trucar a una persona per telèfon.
Entre Barcelona i Eivissa
"És un estil de vida que també m’agrada molt", afirma sobre viure a Eivissa i trobar-la a faltar, com les amistats i la família que hi té. "Però estic bé a les dos parts", afegeix. Cada dos mesos ve a l’illa i, a més a més, viu amb el seu xicot, eivissenc, i la germana d’ell, a banda de veure sempre a amistats de l’illa, per la qual cosa està a totes hores amb gent eivissenca.
Sobre el contingut en català que pot recomanar explica que ha escoltat "tots els capítols del pòdcast de ‘Crims’", a banda de seguir a alguna tiktoker catalanoparlant.
El que més l’ha xocat de Barcelona és trobar-se gent d’Eivissa en llocs molt aleatoris, com ara al metro o a un carrer que no s’hagués esperat mai, el que la fa reflexionar sobre la quantitat de gent eivissenca que viu a la ciutat catalana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza