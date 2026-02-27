Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aquests són els guanyadors i finalistes del primer Concurs de Fotografia d'IDÒ

Les imatges seleccionades posen en valor els sabors, les tradicions i la identitat del producte local de les illes

Guanyador Eivissa Concurs de Fotografia d'IDÒ! - Pa de Xeixa - Fernando Estarelles Calderon - Ibiza /

Redacció IDÒ

El primer Concurs de Fotografia d’IDÒ, amb la temàtica “Producte local: el gust de l’illa”, ha reconegut el talent de fotògrafs que han sabut capturar l’essència gastronòmica i cultural del territori a través d’imatges plenes d’identitat i proximitat.

El jurat ha destacat la qualitat i sensibilitat de les obres presentades, que posen en valor els sabors, els colors i les tradicions vinculades al producte local. Tant els guanyadors com els finalistes han estat felicitats per la seva capacitat de transmetre l’esperit de l’illa mitjançant la fotografia.

Els premiats d’aquesta primera edició han estat:

  • Diario de Mallorca: Toni Moll amb 'Pastant Sobrassades', que ha guanyat un sopar al Balcó de Cabrera.
  • Diario de Ibiza: Fernando Estarelles Calderon amb 'Pa de Xeixa', qui rebrà un lot de productes de Hierbas de Ibiza.

L’organització ha valorat molt positivament la participació i preveu futures edicions del concurs per continuar promovent la cultura local i la creativitat fotogràfica a les illes.

