Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ilegal en IbizaMilitares en IbizaLegislación de FormenteraLa agenda del fin de semana
instagramlinkedin

IDÒ! | ANNA TORRES JUAN | EIVISSENCA A MADRID

Els imprescindibles de Madrid

Silueta de la ciutat de Madrid.

Silueta de la ciutat de Madrid. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenca Anna Torres Juan ja fa quatre anys que se’n va anar a Madrid. Aquesta jove de vint-i-un anys està estudiant el doble grau en Publicitat i Màrqueting. Viu a un pis al centre de la capital amb amigues i assegura que troba molt a faltar els dinars familiars dels diumenges a casa, sobretot la paella de la seua àvia.

Així i tot, hi ha algun plat típic madrileny que l’ha sorprès, com el famós cocido madrileño: «No em feia mica d’il·lusió provar-lo, en ser sopa amb moltes coses, com verdura i ciurons… Quan ho vaig provar em va sorprendre gratament».

Altres aspectes bons que té Madrid són els llocs que recomana visitar, imprescindibles que no et pots perdre: el Templo de Debod, el parque de El Retiro, el mercadet de Majadahonda, El Rastro i després anar a La Latina a picar alguna cosa. També destaca Las Rozas Village i espectacles com ‘WAH Show’.

Noticias relacionadas y más

No deixa de mencionar rooftops i llocs per prendre alguna cosa com El Jardín de Diana, Ginkgo, o algun sky bar (bar a la terrassa del terrat d’algun hotel).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents