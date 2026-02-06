IDÒ! | LAURA CONDE SÁNCHEZ | EIVISSENCA A PALMA
Els imprescindibles de Mallorca
Laura Conde Sánchez és una jove eivissenca de vint-i-cinc anys que ja fa gairebé cinc anys que viu a Palma, on està acabant la carrera d’Educació Primària. Durant aquest temps, ha anat descobrint alguns dels llocs i experiències que, per a ella, s’han convertit en imprescindibles a l’illa.
Pel que fa a la gastronomia, destaca el cuarto: «És com un bescuit». També menciona el gató, elaborat amb ametlles. A banda de la cuina tradicional, comenta que a Mallorca hi ha molts de restaurants de sushi i ressalta la diferència de preus amb Eivissa: «Aquí el menú em costa 13 euros, de bufet lliure, i a Eivissa costa uns 30 euros».
Un altre dels grans atractius que subratlla és la natura. «D’aquí el que m’agrada molt és que hi ha la Serra de Tramuntana, que pots fer rutes que estan guais. N’hi ha una que vaig fer amb la meua classe, que es diu ‘Els Tres Mils’, que és pujar tres muntanyes i enmig té un llac que és molt polit», assegura. «És una caminada dura, però el que m’agrada d’aquí i el que faig molt és anar d’excursió», afegeix. També acostuma a anar a platges envoltades de bosc i recomana llocs com Sa Calobra, així com el mirador i la torre d’Es Colomer.
Entre altres imprescindibles, enumera la coca de patata de Valldemossa, el tren de Sóller, ses Fonts Ufanes i la típica ruta per la catedral de Palma.
