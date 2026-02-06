IDÒ! | ÁLVARO REDONDO ARROYO
Álvaro Redondo, eivissenc als Països Baixos: «Els neerlandesos sempre conten un viatge a Eivissa que mai és tranquil»
El jove eivissenc de vint-i-sis anys ha viscut a Madrid, Alemanya, Corea del Sud i ara està als Països Baixos. Descriu com han set aquests viatges i la diferència que ha trobat entre tots ells
L’eivissenc Álvaro Redondo Arroyo, de vint-i-sis anys, és un rodamon. Va estudiar Enginyeria Biomèdica a Madrid i ha viscut a Alemanya un any, cinc mesos a Corea del Sud i ja fa dos anys i mig que està als Països Baixos, en concret a un poble que es diu Enschede. «Jo volia explorar el món, volia veure com era fora», comença explicant. «Tenia fam de veure com era el món, i la gent. No només viatjant, sinó vivint allà, parlant amb la gent, veient com és l’estil de vida, adaptant-me al sistema bàsicament», continua. A Alemanya va començar a fer un màster, però el va deixar, i va treballar a un institut d’investigació. Als Països Baixos està acabant el màster en Biorobòtica, a punt d’entregar el treball final, i les pràctiques d’aquest les va fer a Corea del Sud.
En el seu dia a dia s’organitza amb llibertat flexibilitat: «Aquí està molt bé, perquè tens moltíssima conciliació amb la vida estudiantil/laboral. Ho pots gestionar molt bé. Si jo un dia vull fer 12 hores i l’endemà en faig quatre, també està bé. Són bastant flexibles i entenen molt les circumstàncies personals. Et deixen que tu tot sol t’organitzis com vulguis». El jove, a més, en el seu temps lliure estudia japonès cada dia, practica arts marcials [pukulan, un esport d’Indonèsia] tres cops a la setmana, i pinta miniatures impreses en 3D.
Una anècdota que conta és que quan estava a Corea del Sud, va aprofitar per anar al Japó: «Quan estava allà, em va cridar la meua tia-àvia de Còrdova i em va dir que coneixia a una persona al país. Ella se’n va anar d’excursió amb l’Imserso i va conèixer a una guia i resulta que aquesta també és intèrpret de n’Andrés Iniesta». Altres coses que li han passat ha set coincidir amb un altre eivissenc als Països Baixos, i que la primera persona que va conèixer a Alemanya, també fos una al·lota eivissenca.
Pel que fa a les oportunitats que li aporta estar als Països Baixos i no a Eivissa, destaca els treballs tècnics relacionats amb la ciència. «Aquí no té res a veure, en general, amb Eivissa, o tota Espanya. Jo aquí he arribat a laboratoris on tenen un robot d’última generació, totalment disponible. És increïble el nivell que tenen. També, per exemple, si tens algun problema, són molt més eficients», exposa. «Aquí li diuen que és el ‘PhD heaven’ per la gent que vol fer aquí el doctorat, perquè tenen bones condicions i salaris», afegeix.
Relacions socials diferents
«Les relacions socials als Països Baixos són molt diferents d’Espanya. És tot molt més fred. Costa més fer amics, has de posar tu molt d’esforç perquè la gent comenci a obrir-se amb tu», menciona, com a diferència. A més, també diu que el clima i el menjar no té res a veure amb Eivissa. Una cosa que enyora del menjar de l’illa són les magdalenes. «Un detall més petit, però que es nota bastant és la bullícia al carrer. Aquí és molt més silenciós i calmat. Parlen molt més fluix que a Espanya», afegeix. En canvi, una cosa que li recorda «una miqueta» als espanyols, és que «els neerlandesos són súper directes, no s’amaguen i no hi ha subtileses».
Quan Redondo afirma als neerlandesos que és d’Eivissa li han dit sempre dos comentaris: «Un és ‘Hi ha gent que viu a Eivissa?’, de forma no irònica, i l’altre, un clàssic, és ‘Oh, Eivissa, sí... Jo hi vaig estar’, i em conten un viatge que han tingut, on sempre hi ha hagut alguna cosa, mai és un viatge tranquil».
Un poble que recomana visitar és Giethoorn: «És la Venècia dels Països Baixos. És súper polit. El pla és agafar una barca petita i fer un passeig pels canals i el llac». L’eivissenc no sap on estarà en un futur, però segurament serà lluny d’Eivissa [encara que enyora el mar i les platges] per la seua feina.
