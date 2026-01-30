IDÒ! | INICIATIVA A EIVISSA
Eivissa Jove Festival: Una jornada dedicada als joves de l'illa
L’Eivissa Jove Festival es va celebrar el 9 de gener a Vara de Rey, amb la finalitat d’aconseguir sous per al viatge de fi de curs dels estudiants de quart de Secundària dels instituts de Vila, a més de per dedicar un dia als adolescents de l’illa
Un dels moments més esperats pels joves estudiants dels instituts d’Eivissa és el viatge de fi de curs de quart de Secundària. Amb l’objectiu de recaptar sous per a aquest, l’Ajuntament d’Eivissa va organitzar, el passat divendres 9 de gener, la primera edició de l’Eivissa Jove Festival, en què varen participar els sis instituts de Vila: Isidor Macabich, Sa Blancadona, Sa Colomina, Nuestra Señora de la Consolación, Sa Real i Santa Maria. L’esdeveniment va començar cap a les 19.30 hores a Vara de Rey i va comptar amb les actuacions dels djs, D-Ramones i Projecte Mut. La programació, a banda de la música en directe, va disposar d’un photocall i un mercat ambulant solidari, on cada centre va poder vendre objectes recollits pels mateixos estudiants per incrementar la recaptació.
«Des de Joventut feim un munt d’activitats i al final ens enfocam a molts joves d’Eivissa, però hi ha una edat, que és entre els quinze i els vint-i-pocs anys, que és veritat que els joves no es troben acompanyats per les administracions en general», comença dient el regidor de Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa, l’eivissenc Manuel Jiménez Roig. «Hi ha una cosa en comú entre els joves de segon de Batxillerat i els de quart de l’ESO, que és el viatge d’estudis, però els de segon de Batxillerat se’n van a principi de curs, així que nosaltres no arribàvem a temps, i com també tenen la Selectivitat, els vàrem deixar tranquils i ens vàrem enfocar en els de Secundària», especifica. «L’excusa és el viatge d’estudis per guanyar sous, que és veritat, però el motiu principal és donar-los protagonisme un dia, que es puguin trobar i veure’s les cares, que es poguessin ajuntar i passar-s’ho bé», afegeix. «Vaig estar tot el dia amb ells, i els joves estaven molt contents», manifesta, agraint també el temps dedicat pels professors i el personal del departament de Joventut. Els sous recaptats s’han dividit en funció del nombre d’alumnes de cada institut. A banda, cada centre va guanyar un plus amb els mercadets de segona mà. «Volem que sigui una cosa que es faci any cada any, però amb fórmules diferents», conclou Jiménez.
Una organització «molt fàcil»
Lucía Herranz, professora de Llengua Castellana i Música a Nuestra Señora de la Consolación, explica que varen participar en aquest esdeveniment 37 alumnes i tres professors d’aquest institut. «L’organització va ser molt fàcil. En una reunió amb els altres cinc centres cadascú es va encarregar de fer una tasca. I va funcionar perfectament», destaca. A més, diu que el dia del festival no va haver-hi cap imprevist: «Tot va fluir amb total normalitat».
Ells varen estar des de les cinc de la tarda, pel muntatge del mercat ambulant, fins a les onze de la nit, quan el varen recollir. Varen vendre llibres, roba i joguines, tot de segona mà. En total, varen recaptar 20 euros per boix per al viatge, que després se’ls hi descomptarà del preu.
«A més de la recaptació, hi va haver molt bon ambient entre tots els instituts. Es van relacionar positivament entre ells. Era un dels objectius, que es coneguessin», afirma Herranz. «Les sensacions han estat positives. Va sortir millor del que esperàvem, ja que potser pensàvem que podria haver-hi una mica de caos, però va anar tot rodat», afegeix.
«Els alumnes varen estar molt contents en tot moment, il·lusionats, participatius i responsables. Ens ha semblat una iniciativa molt bona i súper positiva, perquè els nens es varen conèixer, es varen relacionar, varen agafar responsabilitats com portar i vendre les coses. Estaria bé que es mantingués cada any. Sense dubte, tornaríem a participar-hi», remarca, abans d’explicar una anècdota d’aquell dia: «Al final de la jornada, des de l’organització es va anunciar que hi havia xocolata que havia sobrat per a tothom. I van sortir tots a per la xocolata súper contents».
Una errada de càlculs
Des de l'Isidor Macabich, el coordinador del viatge i cap d’estudis del centre, Fèlix Roig Martínez, recalca que varen participar en aquesta jornada 44 alumnes i deu professors. Ells van estar des de les cinc de la tarda, fins passada la mitjanit. S’encarregaven del menjar: hamburgueses i hot dogs. I des de la Formació Professional de Cuina d’aquest van preparar xocolata i coques pujades. «L’alumnat es va implicar moltíssim, el que ens va fallar varen ser els càlculs de la gent que consumiria. A l’hora de les vendes, no vam vendre el que esperàvem», interpreta. «Molta gent va anar al concert i no podíem vendre alcohol perquè estava organitzat per a menors. Així que molts se’n va anar a comprar les cerveses al voltant», rumia. Conclusió: «L’experiència molt bé, però la recaptació podria haver set més gran. Estam molt contents amb la iniciativa, i l’agraïm molt a l’Ajuntament, sobretot al departament de Joventut. Però se li haurà de donar alguna volta i, en comptes d’orientar-lo a un concert de nit, potser fer activitats de dia en família. A qui no li importi que no hi hagi alcohol». Han recaptat prop de 20 euros per alumne. I sense dubte, hi tornarien a participar si es torna a fer.
«L’objectiu era que s’impliquessin els boixos i que els qui vinguessin ho fessin amb la idea de sumar, d’ajudar i de fer aquesta activitat. Estic molt orgullós dels al·lots que tenia al voltant i que estaven treballant», rememora. «Varen estar allí des del principi fins al final, sense protestar, contents, alegres i intentant que la gent anés a consumir a les seues casetes», afegeix, abans de contar una cosa graciosa i que li va agradar: «Al final tenies feina per a uns boixos, i n’hi havia d’altres que no tenien què fer. Doncs, n’hi va haver uns que, per iniciativa pròpia, es van fer uns cartellets amb retoladors dient ‘hamburguesa’, ‘xocolata’... I anàvem per allí passejant intentant captar la gent, fent conya i ballets, amb molta alegria i bon rotllo». Com tots els centres, també tenien un mercadet de segona mà amb roba, bosses, sabates, llibres... Ells varen guanyar uns 80-90 euros. «Tot el que es recaptava ha anat a un fons comú. Els sous es varen dividir pel nombre d’alumnes total i després multiplicat pel nombre d’alumnes de cada institut. Ens pareixia que a un centre hi havia molta participació i a un altre, poca, podia no ser just. Així cada boix del municipi que ha participat ha rebut el mateix, estigui al centre que estigui», destaca, abans de recalcar que allò guanyat al mercat no anava al fons comú, sinó que s’ho quedava qui ho hagués dut.
«Una activitat lúdica de gran interès»
L’institut Santa Maria va comptar amb la participació de 22 alumnes, acompanyats per sis professors. «A la nostra caseta, l’alumnat es va encarregar de la venda de llibres, roba i videojocs de segona mà, tots donats generosament per familiars, estudiants i docents. A més, els nostres alumnes van organitzar una activitat lúdica que va despertar gran interès entre els assistents: una diana en què, mitjançant el llançament de dards, els qui aconseguien encertar al centre podien triar com a premi algun dels objectes exposats per a la venda», explica la cap d’estudis del centre, Amalia García Francés. A la caseta de segona mà van recaptar 300 euros.
«Durant tota la jornada, els alumnes van participar de manera activa i responsable, atenent el públic, organitzant els materials i col·laborant entre ells. L’esdeveniment es va desenvolupar en un clima molt agradable, destacant la companyonia, la cooperació i la implicació de l’alumnat, que va demostrar una actitud exemplar tant dins com fora de l’àmbit acadèmic», assegura, abans d’afegir: «Des del centre volem agrair la col·laboració de totes les persones que van fer possible aquesta activitat: a les famílies per les seves donacions, al professorat pel seu suport i acompanyament, i a la ciutadania per la seva participació i contribució». «Sens dubte, ha estat una experiència molt positiva que reforça valors com la solidaritat, el treball en equip i el compromís, afavorint que l’alumnat s’impliqui conjuntament en la consecució d’un objectiu comú tan esperat com el viatge de final de curs», conclou.
Silvia Limones, la cap d’estudis adjunta del Santa Maria, afirma que no van tenir cap dificultat perquè varen establir un magatzem a l’institut per anar recollint les coses i varen quedar vint minuts abans de les cinc de la tarda per anar tots junts a Vara de Rey a muntar. «No va haver-hi cap imprevist. Vàrem estar des de les cinc de la tarda fins a les 23.30 hores». «L’objectiu era que participessin i que poguessin recollir algun sou. Els nostres alumnes tenen condicions socioeconòmiques complicades i els hi venia bé», remarca. «Va sortir bé, com esperàvem. S’ho van passar bé i van estar allí tota l’estona», diu, abans de concloure dient que «estaria bé» que l’any que ve es tornés a repetir l’Eivissa Jove Festival i que, en principi, sí que tornarien a participar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal