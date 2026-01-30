IDÒ! | MAR SERRA PAGÈS | EIVISSENCA A VALÈNCIA
Coses per fer a València
L’eivissenca Mar Serra Pagès, de vint-i-tres anys, porta des dels divuit a València. Va estudiar Economia, va fer un màster en Assessoria Fiscal i ara treballa a una consultora, on va fer les pràctiques.
L’Oceanogràfic, els llocs de tapes al centre, el carrer de San Vicente Mártir, plaça de la Reina, plaça de la Virgen, el barri del Carmen…. són els llocs que recomana per visitar. «Afegiria també la Malvarrosa per passejar i fer una paella a una banda emblemàtica de València», destaca, pel que fa al menjar.
«En Falles, la festa és al carrer i em sorprèn que és festa tot el dia, a diferents bandes i a diferents moments. Tens festa en Falles d’ençà que t’aixeques fins que te’n vas a dormir de forma cultural, es fan mascletàs impressionants i xarangues, o de forma com una discomòbil (festa pura i dura)», explica. «El que m’agrada és el clima que es crea en Falles de tots a una, passant-ho bé», afegeix.
