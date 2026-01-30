Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aluvión solicitudes regularizaciónPérdidas TalamancaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

IDÒ! | MAR SERRA PAGÈS | EIVISSENCA A VALÈNCIA

Coses per fer a València

Silueta de València.

Silueta de València. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

L’eivissenca Mar Serra Pagès, de vint-i-tres anys, porta des dels divuit a València. Va estudiar Economia, va fer un màster en Assessoria Fiscal i ara treballa a una consultora, on va fer les pràctiques.

L’Oceanogràfic, els llocs de tapes al centre, el carrer de San Vicente Mártir, plaça de la Reina, plaça de la Virgen, el barri del Carmen…. són els llocs que recomana per visitar. «Afegiria també la Malvarrosa per passejar i fer una paella a una banda emblemàtica de València», destaca, pel que fa al menjar.

Noticias relacionadas y más

«En Falles, la festa és al carrer i em sorprèn que és festa tot el dia, a diferents bandes i a diferents moments. Tens festa en Falles d’ençà que t’aixeques fins que te’n vas a dormir de forma cultural, es fan mascletàs impressionants i xarangues, o de forma com una discomòbil (festa pura i dura)», explica. «El que m’agrada és el clima que es crea en Falles de tots a una, passant-ho bé», afegeix.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents