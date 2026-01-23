IDÒ! | SÍLVIA GARCÍA MACIAS | EIVISSENCA A LLEIDA
Plans que no et pots perdre a Lleida
L’eivissenca Sílvia García Macias, de vint-i-dos anys, està estudiant la carrera d’Educació Infantil a Lleida, on ja hi havia viscut fa uns anys.
La jove aprofita per recomanar els imprescindibles que visitar a la ciutat catalana: La Seu Vella, «que és com Dalt Vila», assegura, donar una volta per la ciutat, passejar per la zona del riu Segre, els Camps Elisis i el Parc de la Mitjana. «A mi Lleida m’agrada molt, em sembla molt bonica», assegura.
«El menjar típic a Lleida és caragols a la llauna», explica García. «Fan un festival gastronòmic de caragols que es diu l’Aplec del Caragol. Ho fan des de divendres fins diumenge, al maig. És molt famós i puja gent de totes parts de Catalunya, es tracta d’un festival amb colles (penyes) i són més de cent, cada colla té el seu nom i la seua parcel·la decorada al seu gust i també porten samarretes, mocadors i barrets (és el més típic), personalitzat tot a partir de les colles. El menjar i tot fa cada penya el seu», conclou.
