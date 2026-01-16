Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDÒ! | KIKA SASTRE CALVI | EIVISSENCA A BARCELONA

Com és el caràcter català i coses per fer a Barcelona

Silueta de la ciutat de Barcelona.

Silueta de la ciutat de Barcelona. / SHUTTERSTOCK

Carla Torres Juan

Carla Torres Juan

Eivissa

Kika Sastre Calvi, eivissenca de pares argentins, fa quatre anys que està a Barcelona. Aquesta jove de vint-i-un anys està acabant la carrera de Nutrició.

«Ara que em relaciono amb gent catalana, noto que tenen unes dinàmiques socials que arrosseguen des de la infància i adolescència, que són difícils d’entendre des de fora. I molts cops m’he sentit, no aïllada ni fora de lloc, no és ni molt menys malintencionat, però ells tenen codis interns que potser gent de fora no acabem d’entendre i també noto la barrera lingüística», afirma. «Per exemple, l’oci nocturn és molt diferent d’Eivissa. Pareix que a l’illa es comença a sortir abans de festa que a Barcelona. Aquí estan súper entusiasmats a l’hora de sortir», afegeix.

«També crec que té relació amb el fet que la majoria de gent d’Eivissa, un alt percentatge, marxem de casa molt abans que la mitjana. Molta gent d’Eivissa als divuit anys ja no viu amb els seus pares, aquesta independència la tenen abans. I el que fas quan ja no vius amb els teus pares, nosaltres ja ho hem fet», destaca.

La jove recomana visitar diferents punts de Barcelona: la Sagrada Família, plaça de Catalunya, Casa Batlló i Montjuïc. Aquest últim diu que és «com El Retiro que li falta a Barcelona».

