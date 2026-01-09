IDÒ! | SARA MARIAN RIBAS MONTESINOS | EIVISSENCA A MADIRD
Teatres que no pots perdre’t i has de gaudir a Madrid
L’eivissenca Sara Marian Ribas Montesinosfa quatre anys que està a Madrid, on ha fet formació completa en escoles d’interpretació, de diverses branques artístiques. Va ser Merche Chapí qui la va animar a anar-se’n a la capital, explica la jove, que també va estar a l’Escola de Cine d’Eivissa. «Eivissa és una illa i tampoc pots demanar-li més. L’Escola de Cine ha cobrat més importància i estan fent pel·lícules eivissenques, és una cosa que em pareix molt guai. No hi estic tan posada perquè estant a Madrid no m’assabento tant del que m’agradaria, però ho veig des d’una altra perspectiva i em fa molta il·lusió el que s’està fent a Eivissa. Em pareix que és una experiència que al meu jo adolescent li hauria agradat poder viure», assegura.
Ribas veu espectacles en el seu temps lliure. Ella recomanaria, si és el primer cop que un va a Madrid i de veritat està interessat en veure teatre, que vagi a teatres més petits i menys coneguts. «No te’n vagis a Gran Vía a veure ‘El Rey León’ o ‘Mamma Mia!’ perquè és molt típic, i són més per a turistes. Que està molt bé, és un musical, que n’hi ha molts. Però si vols veure interpretació normal, sense musical, jo aniria al Teatro Lara, on hi ha molta gent emergent. El CDN o el Lope de Vega també», destaca. ‘Historia de una maestra’, l’última obra que ha vist a Madrid.
